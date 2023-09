Cornhole spelen kan in de Groene Dreve: “Op 16 september is er een demo”

Heb je al van Cornhole gehoord? De kans is klein, want hier is deze uit Amerika overgewaaide sport nog vrij nieuw. Maar in herberg De Groene Dreve weten ze er alles van af. Er komt zelfs een nieuwe club om Cornhole te beoefenen.

Toen Bart Hoornaert van Cornhole hoorde, was hij onmiddellijk enthousiast om in Ardooie, en bij uitbreiding voor de hele regio, een club op te richten. Bart maakte kennis met de sport op de Wijkfeesten op de Rodenbachwijk in Hooglede. “Gabriel Meeuws en ik schreven ons in om aan het Belgisch kampioenschap deel te nemen. We waagden onze kans te midden van spelers die de sport al kenden. Als neo-speler haalde Gabriel de halve finale. Ik was uitgeteld in de eerste ronde, maar deelnemen is toch belangrijker dan winnen, hè.” Na een namiddag plezier, spannende partijen en veel goesting werd besloten om een club op te richten. Het is een eenvoudige sport die weinig investeringen vraagt. Met Johan Laridon van de Groene Dreve in de Stationsstraat uit Ardooie vonden wij een partner om de op te richten club een passend onderdak te geven. Daarmee was de aanzet gegeven voor de opstart van het Dream Team, want zo zal deze nieuwe club door het leven gaan.”

Bestuur

“Enkele enthousiaste medestanders zijn alvast bereid hun schouders onder het Dream Team te zetten. Naast Bart Hoornaert en ikzelf zijn dit Gabriel Meeuws, Kathleen Vancoillie en de steeds enthousiaste waard en kroegbaas Johan Laridon.” Er werden speelborden aangekocht en het nodige en eenvoudige spelmateriaal. Het spel kan buiten gespeeld worden, maar in de wintermaanden of bij slecht weer is er de mogelijkheid om indoor te spelen. “Met ons bestuur hebben we al enkele malen getraind en dit lokte nieuwsgierige kijkers. Sommigen waren wild enthousiast en willen onmiddellijk toetreden tot ons Dream Team”, aldus Bart Hoornaert. Cornhole is een spel dat door iedereen, jong en oud, gespeeld kan worden. Zowel mannen als vrouwen komen aan bod. En wat houdt het spel juist in? “Cornhole is een soort werpspel dat gespeeld wordt met twee of vier spelers. Je wint het spel als je 21 punten bijeenwerpt, met een verschil van twee punten. Je verdient punten door naar een bord te werpen met zakjes die gevuld zijn met maïs. Aanvankelijk sta je acht meter van het bord. Het zakje weegt 420 gram en het is de bedoeling het in het gat op het bord te gooien. Komt het zakje op het bord terecht, dan win je een punt en in het gat verdien je drie punten. Wie als eerste 21 punten behaalt, wint de wedstrijd”, klinkt het.

Populair

In veel landen is het spel in opmars en in Amerika is het razend populair. Elk jaar is er daar een wereldkampioenschap voor een vol stadion. “In ons land zijn er al drie clubs en met ons erbij, kunnen we stilaan denken aan het spelen van tornooitjes. Naarmate de sport groeit en bekender wordt, zal het aantal clubs wellicht toenemen.” Wie interesse heeft om kennis te maken met het Dream Team en met deze nieuwe spelvorm, is steeds welkom. Op zaterdag 16 september om 16.30 uur wordt er in de Groene Dreve een demonstratie gegeven, waarbij je de sport gratis kunt uitproberen. Je kunt hiervoor je naam opgeven bij Johan in de Groene Dreve. Het Dream Team zal je dan contacteren.

Meer info bij de bestuursleden: Gabriel (0468 01 31 01), Bart (0484 78 58 94) en Kathleen (0485 13 97 39).