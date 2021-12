Copiloot Martijn Wydaeghe met schouderblessure afgevoerd na duik in ravijn

Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe uit Izegem zijn zaterdag in de Elzas van de baan geraakt tijdens een oefensessie met hun nieuwe Hyundai hybride, met het oog op de start van het nieuwe rallyseizoen. Dat gaf zijn team te kennen via sociale media.

“De bemanning stelt het veilig en wel. De hulpdiensten kwamen snel tussen om de schouder van Martijn te verzorgen. Ze gaan nu naar het ziekenhuis om bijkomende onderzoeken te ondergaan”, zo tweette Hyundai. Intussen heeft het tweetal het ziekenhuis al mogen verlaten.

© SANDRO DELAERE Belga

Neuville kende in oktober al drie oefendagen in het noorden van Italië. Ditmaal voeren ze tests door in de Elzas in Frankrijk om het voertuig te testen onder extreme omstandigheden in de sneeuw.

(Belga)