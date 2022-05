Competitiedansers van de Lauwse dansschool MarieFlo zijn Belgisch kampioen discodansen

Glitters, zweet en goud! Het Disco Team Unique, de competitiedansers van de Lauwse dansschool MarieFlo, brachten afgelopen weekend goud mee naar huis. Ze mogen een jaar lang de titel van Belgisch kampioen dragen en stomen zich klaar voor het wereldkampioenschap in Zweden.

Strakke outfits, verzorgde haarsnits en gespannen zenuwen. De Wevelgemse sporthallen waren een weekend lang het mekka voor het beste wat disco-dansend België te bieden had.

Verschillende teams bekampten elkaar, waarbij extravagante dansbewegingen hun wapens waren. Het goud kwam dit keer richting Lauwe, waar de dames van Disco Team Unique de tegenstanders van de kaart dansten.

Topsport

“Het is allebehalve een evidente dansstijl dus Belgisch goud is een fantastisch resultaat!” Marie-Lien Valcke (29), de sterkte dame achter dansschool MarieFlo en tevens de thuisbasis van Disco Team Unique, geniet nog van de overwinningsroes.

“Meiden tussen de 12 en de 16 jaar die dansen aan een tempo van 2 bewegingen per seconde? Dit is topsport zonder enige twijfel. Het ganse jaar door hebben ze keihard gewerkt en trainden we gemiddeld 2 keer per week. Tijdens de schoolvakanties kon dat zelfs 1 keer per dag zijn, met dagen waarop ze wel tot 5 uur lang werkte. Het is dus een meer dan verdiende overwinning en ze mogen terecht trots zijn op de titel van Belgisch kampioen.”

Strak schema

Lang zullen de dynamische dames echter niet op hun lauweren kunnen rusten. Een nieuw en strak trainingsschema biedt zich alweer aan. “Door onze titel van Belgisch kampioen mogen we van 16 tot 19 september onze vlag verdedigen in Zweden, tijdens de wereldkampioenschappen”, gaat Marie-Lien verder.

“Dat brengt natuurlijk stress met zich mee. Onze ploeg zit in de hoogst mogelijke categorie en dan kom je terecht bij de allerbesten ter wereld. We gaan er echter heen zonder echte verwachtingen. Het is een unieke gelegenheid voor al onze dansers en dus moeten ze volop kunnen genieten van de ervaring. Als ik wild mag dromen, dan is een finaleplaats natuurlijk de absolute kers op de taart.”

Marie-Lien en haar dansschool MarieFlo behoort tot de Belgische top wanneer men spreekt over disco dansen. Op het palmares prijken reeds verschillende titels en zelfs een deelname aan TV programma’s. Ze kon reeds 2 keer mensen richting het wereldkampioenschap sturen, waar ze met een 11de plaats haar beste resultaat ooit haalde.