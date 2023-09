Cobra start met kleuterjudo

Bij Judoclub Cobra zijn de trainingen voor alle categorieën gestart. “Ook de kleuters kunnen één keer per week op donderdagavond in onze club in de sporthal terecht om spelenderwijs kennis te maken met judo”, zegt trainster Jitske Durinck.

Wat houdt kleuterjudo juist in? “Kleuters leren in de club vooral dat bewegen leuk is en maken er spelenderwijs kennis met de sport”, aldus Jitske. “Ze leren voornamelijk goed vallen, houdgrepen en vooral plezier maken op de mat. We zien dook dat judo, rollen en dollen, stoeien, bewegen en vallen zeer dicht bij de natuurlijke ontwikkeling van kleutertjes ligt en dat ze veel plezier halen uit het samen bewegen. Je ziet ook dat judoka’s die vroeger kleutertraining volgden toch een voorsprong hebben op andere leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld het vallen zit een stuk beter, gezien ze geen of minder angst hebben omdat ze dat vallen spelenderwijs aanleerden. Van wedstrijden is er bij de kleuters uiteraard nog geen sprake.”

Gratis proberen

Dankzij Judo Vlaanderen kan Judoclub Cobra aan de kleuters gratis initiatielessen aanbieden mét een verzekering. “Ze kunnen ook een maand gratis judo uitproberen voor ze samen met hun ouders beslissen om in te schrijven en lid te worden van de club.”

Wie interesse heeft om zijn kleuter(s) te laten meedoen aan kleuterjudo, mag altijd contact opnemen op 0474 51 99 62, via de website www.judoclubcobra.be of eens langskomen in de sporthal. “Met een flesje water en een lange (trainings)broek kunnen ze de eerste lessen zeker al meevolgen. We voorzien zelf judovestjes voor de initiaties. Kinderen van het tweede en derde kleuter zijn welkom (geboren in 2018 en 2019). Kleuterjudo vindt één keer in de week op donderdag plaats van 17.30 tot 18.15 uur. De trainingen hebben plaats in de sporthal Steuren Ambacht op het eerste verdiep in de polyvalente zaal.”

Toppers

Daarnaast blijven ze bij Cobra de prestaties van de Lendeleedse toppers Jarno Dewulf en Robbe Demets opvolgen. “Die laatste heeft ambities richting de Olympische Spelen van 2028 en zet ook zijn studies Lichamelijke Opvoeding verder. Robbe geeft bepaalde periodes stagetrainingen in Cobra. Jarno heeft het niet gemakkelijk om topsport en werk te combineren, maar ik verwacht dat hij het komende seizoen toch goed zal presteren.” (IB)