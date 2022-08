Coast Run lokt 364 sportievelingen naar de start

De Sportdienst van Middelkerke mocht dinsdagavond de finale van het SOK-Loopcriterium organiseren. Met 364 deelnemers voor jeugdloop, 5 km en 10 km en de massale belangstelling kan van een grandioos succes gesproken worden. Winnaars op de 10 km waren Eva Soetemans (Grimbergen) en Arnaud Douterlonge (Anzegem). Over de einduitslag van het SOK-loopcriterium moet nog beslist worden.

Na de start van de 5km jogging met 97 deelnemers en overwinningen voor Marie-Laure Noë (Gent) en Sander Verstraete (Langemark) werden 70 kinderen, van 3 tot 12 jaar, onder luid applaus de weg op gestuurd. Algemeen winnaar werd Leon Lust uit Middelkerke.

De 10 km bij de heren, met 197 deelnemers, werd gedomineerd door een trio: Jasper Vitse (Bredene), Emile Vervaeke (Stasegem) en Arnaud Douterlonge (Anzegem). Op 2 km van de streep liep Douterlogne weg van zijn kompanen en finishte solo in een tijd van 36’57’. Jasper Vitse, mogelijk eindwinnaar, won de spurt voor de tweede plaats. Bij de dames ging de zege naar Eva Soetemans uit Grimbergen. Ze liep als 16de over de streep tussen de heren. Eva won eerder deze zomer al in Knokke, Oostende en De Panne. Melissa Nobus (Brugge) en Elke Spriet (Pittem) stonden mee op het podium.

Nog geen eindwinnaars

Omtrent de einduitslag van het SOK-Kustcriterium moet nog één en ander beslist worden. Blijkbaar zijn er betwistingen over de resultaten van de Beach Run in Bredene en afhankelijk daarvan kunnen er andere atleten, zowel bij de dames als de heren, op het erepodium komen. Wordt vervolgd.