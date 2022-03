We hebben weer een West-Vlaamse wereldkampioen! Alexander Doom (24) veroverde op het WK indoor in Belgrado immers goud met de Belgian Tornados. De Roeselarenaar van AVR snelde samen met Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée naar de eerste wereldtitel voor de Belgische 4×400 meter-estafetteploeg. “Als coach Jacques Borlée zijn ogen open doet, kan hij niet meer naast Alexander kijken”, benadrukt Philip Gilson, al jaren de persoonlijke trainer van Doom.

1. Philip, een tevreden coach na het WK-goud van je poulain met de Belgian Tornados, de Belgische 4x400m-estafetteploeg?

“Zeker. Alexander heeft twee keer, zowel in de reeksen als in de finale, tactisch heel goed gelopen. Hij is rustig gebleven en kon op het einde nog een versnelling plaatsen. Hij zei zelf ook dat het uitstekend ging en de controle had. Vergeet trouwens niet dat Alexander ook vorige zomer op de Spelen in Tokio al heel goed liep. Toen als starter, maar hij liep wel sneller dan twee atleten die de individuele 400 meter-finale hadden gehaald.”

2. Voor Alexander is het zijn eerste internationale kampioenschapsmedaille bij de senioren. Niet evident in een sport met Jacques Borlée als coach en zijn drie zonen als collega’s én concurrenten.

“Mensen beginnen het nu echt wel te zien. Iedereen die me erover aanspreekt, zegt het ook. Het is duidelijk dat het niet meer Borlée alleen is die wint. Ook de andere jongens, zoals Julien Watrin en Alexander, dragen ertoe bij. Al wil ik er wel absoluut aan toevoegen dat Kevin Borlée ook op een fantastisch niveau blijft presteren. Mooi. De Belgian Tornados zijn op die manier voor de eerste keer in hun geschiedenis wereldkampioen kunnen worden.”

3. Alexander vertelde me vorige week dat hij ervan droomt om ooit onder de magische grens van 45 seconden te duiken. Is dat haalbaar?

“Hij is de voorbije jaren altijd progressie blijven maken, telkens met kleine stapjes. Het was soms wikken en wegen, want Alexander deed hogere studies en bleef intussen doortrainen. We hebben altijd rekening moeten houden met de belasting van zijn trainingen. Jacques Borlée heeft ook lange tijd de 4×400 meter-boot afgehouden. Hij moest zich bewijzen, maar kreeg in eerste instantie de kans niet. Uiteindelijk heeft Alexander die kans toch gekregen en gegrepen. In de winter van 2020-2021 heeft hij een enorme vertrouwensboost gekregen, want in de eerste micromeeting liep hij een 400 meter helemaal alleen en deed hij zes tot zeven tienden van een seconde van zijn persoonlijk record af. Die winter deed geen enkele Belg beter en dat heeft Alexander naar de zomer doorgetrokken. Intussen kwam er ook uitzicht op een profcontract bij Defensie, wat hem nog meer vertrouwen gaf. Dat is het grote verschil met vroeger. Het beste van Alexander moeten we nog zien.”

Foto Belga © JASPER JACOBS BELGA

4. Het meeste straffe aan dit WK-goud is dat Alexander de voorbije winter amper heeft kunnen trainen.

(knikt) “Door zijn opleiding bij Defensie heeft hij de laatste maanden van 2021 niet specifiek kunnen trainen. Hij heeft daar in Limburg de typische opleiding van een militair gevolgd, met veel marcheren en leven in de bossen. Tijdens de week heeft hij maximum één keer gelopen. In het weekend deed hij ook één looptraining en ging hij af en toe fietsen. Als we zien welk niveau hij nu haalt, mogen we gerust zeggen dat die opleiding zijn nut heeft gehad. Hij is er fysiek en mentaal sterker uitgekomen. Na zijn opleiding trokken we meteen op buitenlandse stage, waar we eerst een uithoudingstest en vervolgens ook een snelheidstest deden. Twee keer scoorde Alexander zijn beste waardes ooit. En nu hij dat profcontract heeft en niet meer moet studeren, komen er heel wat mogelijkheden om zijn trainingen nog wat op te voeren en te verfijnen. De snelheid zit al goed, maar Alexander moet nog beter worden op zijn eerste 200 meter.”

5. Wat staat er de komende weken op het programma?

“Hij heeft nu rust tot het einde van de week. Zaterdag vertrekt hij op stage naar Cyprus en ik reis een week later tijdens de paasvakantie achterna met de andere leden van onze trainingsgroep. Alexander zal dus drie weken op Cyprus vertoeven. Eerst voor een inloopweek met uithoudings- en krachtwerk. Daarna zullen we nog twee weken doortrainen. De eerste wedstrijden komen er vanaf half mei aan, maar pas in juni wordt het menens.”

6. Er breekt een belangrijke zomer aan: in juli is er het WK in Eugene, in augustus het EK in München.

“Vorig seizoen heb ik tegen Alexander gezegd dat hij toen de achtste of negende beste 400 meter-loper in Europa was en 2022 een belangrijk jaar zou worden. Dat is het ook. Hij moet in zichzelf geloven en dan kunnen er nog mooie dingen komen. Op het WK wil hij met de Tornados schitteren. Op het EK is de individuele 400 meter het doel en als daar ook nog een sterke prestatie met de 4×400 meter-ploeg mogelijk is, zou dat mooi meegenomen zijn.”

© BELGAIMAGE

7. Is Alexander nu definitief een vaste waarde bij de Tornados?

“Met Jacques Borlée als coach durf ik dat niet zo uitdrukkelijk te zeggen, maar Alexander heeft nu al drie keer op rij bewezen dat hij het niveau meer dan waard is. Hij gaat ook nooit ten onder aan de stress van zo’n groot kampioenschap. In Tokio en Belgrado was hij telkens een sterkhouder. Als Borlée zijn ogen open doet, kan hij niet naast Alexander kijken.”