Coach Bruno Van Gorp verlaat Wytewa dames One: “Het was een moeilijke beslissing”

Drie jaar was Bruno Van Gorp coach bij de Dames One van Wytewa Roeselare, maar na dit seizoen begint hij aan een nieuwe uitdaging, dichter bij zijn thuisbasis Blankenberge. Tot dan blijft zijn focus echter volledig bij de Dames One van Roeselare, om hen te verzekeren van het behoud.

“Ik kom oorspronkelijk uit Vlaams-Brabant aan de Brusselse rand en heb een verleden als coach bij landelijke jeugd en seniors bij clubs als Vilvoorde, Brussels en Asse Ternat”, vertelt de 53-jarige coach Bruno Van Gorp, die tegenwoordig in Blankenberge woont. “Zeven jaar geleden ben ik naar Blankenberge verhuisd. Na drie seizoenen Dames A in Blankenberge en één jaar KBOB ben ik drie jaar geleden in Roeselare terecht gekomen. En hier ben ik drie seizoenen actief gebleven bij de damesploeg.”

“De hoofdreden van mijn afscheid bij Wytewa na dit seizoen is dat ik eventjes wat dichter bij huis wou coachen. Toen ik bij Wytewa begon, drong een serieuze vernieuwing van de kern zich op en daar zijn we ook in geslaagd. Maar liefst acht van de elf speelsters zijn er tijdens de voorbije drie jaar bijgekomen. Op menselijk vlak waren het ook drie ontzettend mooie jaren. Het is een uiterst hechte groep die er altijd is op training en waarvan ik steevast op een toegewijde samenwerking kon rekenen. Het was dan uiteraard ook geen gemakkelijke beslissing om deze ploeg te verlaten.”

Nieuwe uitdaging

“Maar bij ieder einde is er ook een nieuw begin mogelijk en er staat mij na mijn vertrek al een nieuwe boeiende uitdaging te wachten. Na mijn beslissing om te stoppen bij Wytewa is Blankenberge met een mooi voorstel gekomen om terug mee te werken aan een ambitieus jeugdproject. Ik ben met hen in zee gegaan om er de U12, U18 en de B-ploeg onder mijn hoede te nemen, die hoofdzakelijk zal bestaan uit jeugdspelers.”

“Maar dat is volgend seizoen. Mijn focus ligt tot dan nog voor de volle honderd procent op Roeselare, om samen het behoud te verzekeren dit seizoen en na een 4 op 5 in de play-downs komt het bereiken hiervan alvast terug in het vizier”, besluit Bruno. (RV)