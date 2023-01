Clubkampioenschappen bij gym- en dansclub Willen Is Kunnen

In de turnarena van de Mr. V-Arena vonden zondagmorgen de jaarlijkse clubkampioenschappen van turn- en dansclub Willen Is Kunnen plaats.

Voor de titels in de afdelingen trampoline, acro, toestelturnen en tumbling namen 79 gymnasten deel. De wedstrijden werden bijgewoond door een enthousiast publiek. Deze clubkampioenschappen betekenen een goede voorbereiding op de wedstrijden van de Gym Fed, die vanaf januari starten in de verschillende clubs in Vlaanderen. Gym- en dansclub WIK telt 800 leden en is daarmee een van de toonaangevende clubs in de provincie.