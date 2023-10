Clubkampioenen bij Katjarisu in Torhout

Op het stedelijk sportstadion heeft schaats- en skeelerclub Katjarisu zijn jaarlijks clubkampioenschap skeeleren en de daaropvolgende uurrit georganiseerd. In wezen is Katjarisu een recreatieve sportvereniging, maar eens per jaar worden de leden aangespoord tot een competitieve prestatie.

Het kampioenschap startte met de jeugdreeksen. De deelnemers dienden naargelang hun leeftijd één, drie of vijf ronden af te leggen op de skeelerpiste van 480 meter, gelegen omheen de atletiekbaan. Bij de preminiemen won Febe De Kimpe bij de meisjes en Vic Taveirne bij de jongens.

Bij de miniemen was Tuur Teirlinck de beste.

Bij de pupillen zegevierde Maren Depecker vóór Yana Stael bij de meisjes en Ferre Dekimpe vóór Tristan De Vuyst, Arvid Depecker en Xander Taveirne bij de jongens. Bij de scholieren won Emma Ghyllebert bij de meisjes en Tjorven De Vuyst bij de jongens, gevolgd door Thibaut Devos.

Bij de cadetten werd Margo Devriendt de winnaar en bij de junioren Sara Ghyllebert.

Meer dan 30 km per uur

Later op de avond weerklonk het startsignaal voor de uurrit. Die wedstrijd stond ook open voor niet-leden. Er hadden zich 25 deelnemers ingeschreven.

Al van bij de start werd door een aantal sterke rijders een erg hoog tempo opgelegd en dat bleef de hele wedstrijd duren. Een kleine kopgroep van een vijftal rijders had zich losgemaakt van de rest en leverde een bijwijlen spectaculaire strijd tot in de laatste ronde. Met een gemiddelde snelheid van meer dan 30 km per uur.

Na de aankomst werden alle deelnemers beloond met een waardevolle cadeaubon en bleef zowat iedereen nog wat nakeuvelen. De uurrit werd bij de dames gewonnen door Amber Pierloot vóór Marlein Caley en Inge Vandenbroele en bij de heren door David Danneel vóór Tim Van Hoornick en Luc Vankeirsbilck.

Katjarisu telt momenteel een 50-tal leden. Dat is 30 minder dan vóór corona, maar daar probeert het bestuur met voorzitter Chris Sucaet, ondervoorzitter Ivan Rabaut, penningmeester Annelies Vanwalleghem en secretaris Paul Dedeyne weer verandering in te brengen, onder meer door actief deel te nemen aan de Maand van de Sportclub, georganiseerd door Sport Vlaanderen. En door samen te werken met een resem gemotiveerde en ervaren trainers. (JS)