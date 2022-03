Claude Debue uit Avelgem met titelambities in historic rally kampioenschap

Claude Debue is een vaste waarde in de rallysport. De 50-jarige chauffeur uit Avelgem heeft meer dan 300 rally’s op zijn actief en dit zowel als copiloot en als piloot. Zaterdagavond werd in Waarmaarde zijn team DCC (Debue Claude Competition) voor het seizoen 2022 voorgesteld.

“Voor mij begon het allemaal in 1990 toen ik samen met Nico Demeire een Opel Ascona kocht. We reden om beurt met de Opel in provinciale wedstrijden, maar na een drietal jaar besloot ik om het roer om te gooien. Ik liet het rijden voor wat het was en verkoos om copiloot te zijn in een goede wagen die wij (Nico en ikzelf) ons niet konden veroorloven.

Meer dan twintig jaar lang las ik de nota’s voor tal van goede piloten en behaalde ik heel wat knappe resultaten. Op mijn palmares staat onder andere de overwinning in de Hemicuda Rally aan de zijde van Paul Lietaer in 1998.”

Veel werkuren

“In 2016 kon collega Vincent Faillie me overtuigen om zelf weer achter het stuur te kruipen en hij had zelfs twee grote sponsors achter de hand, zodat ik zeker was dat het financiële plaatje zou kloppen. We huurden een Ford Escort en daarna een BMW E21. In 2019 kocht ik de naakte carrosserie van een Opel Ascona A. Vooral dankzij de vele uren van Danny Hauspie, een mechanieker op rust, zijn we er in geslaagd om deze prachtige wagen aan de start te brengen”, vertelt Claude.

Leuke bende

“De laatste jaren konden we geen volledig kampioenschap afwerken omdat we voor iedere rally moesten afwachten of de coronamaatregelen roet in het eten zouden gooien. Voor het seizoen 2022 lijkt alles weer in de normale plooi te vallen en dankzij de steun van onze sponsors willen we dit jaar onze kans wagen in het interprovinciaal kampioenschap bij de historics. We hebben elf rally’s op ons programma staan, te beginnen met de Short Rally van Moorslede dit weekend.”

“De taak van copiloot wordt verdeeld over drie personen. Mijn oudste zoon Colin zal drie wedstrijden de nota’s voorlezen. Bart Demeyere, een vriend van mij uit Avelgem, neemt vier rally’s voor zijn rekening en Cedric Lamerand uit Wevelgem neemt dan de resterende wedstrijden voor zijn rekening. Samen vormen we een leuke bende met ambitie.”