Cindy Flameyn pakt de gouden medaille op het Europees Kampioenschap Cross-Triatlon in Bilbao

Het European Multisport Festival werd voor 2022 toegekend aan het Spaanse Bilbao. Tien dagen, vijf wedstrijdlocaties en zes Europese titels stonden van 17 tot 24 september 2022 op het spel.

Cindy Flameyn (25) werd er Europees kampioen cross-triatlon. Na Ibiza (2018) en Targu Mures (2019) was Bilbao gastheer van de derde editie van het Europees Multisportkampioenschap. Verspreid over tien dagen werden in de regio de Europese kampioenschappen gehouden voor Middle Distance triatlon, Aquabike (alleen voor Age Groupers), Aquatlon, Duatlon standaardafstand (alleen Age Groupers), Duatlon sprint, Cross Triatlon en Cross Duatlon. De wedstrijden vonden plaats in Balboa zelf, in Enkarterri, Urdaibai en Getxo-Portugalete. Er werden 8.000 bezoekers verwacht uit 30 verschillende landen.

Stimulans

Voor België nam Cindy Flameyn (25) uit Oudenburg deel aan de cross-triatlon. Ze liep als eerste over de streep en mag zich een jaar Europees Kampioen cross-triatlon noemen, categorie 25-30 jaar. “Vroeger nam ik deel aan de loopwedstrijden van het Oostends Loopcriterium, maar sinds vier jaar ben ik lid van triatlonclub 12 Beaufort. In de voorbije jaren heb ik veel getraind in het vooruitzicht van een deelname aan het EK. Vorig jaar is het EK in Almere (NL) niet doorgegaan wegens corona en zo kon ik dit jaar starten in een nieuwe categorie 25-30, waarin ik plots een van de jongste deelnemers was. We moesten 1 km zwemmen in de haven van Bilbao, 24 km off-road rijden met de mountainbike en 8 km lopen. Ik finishte in 3 u.08’ en was met die prestatie de eerste in mijn categorie. Uiteraard ben ik heel fier met mijn gouden medaille. Voor mij is het een stimulans om verder te trainen, zowel individueel als met de ploeg, 12-Beaufort. Mijn vriend Nicolas is ook duatleet en steunt me volledig in mijn sportieve ambities. Ik droom ervan om ooit deel te nemen aan een mountainbikerace op het strand.”