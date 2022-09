Christophe Vancoillie klaar voor Ironman in Hawaï: “Hierna stop ik met triatlon”

Vorig jaar 14 augustus slaagde Christophe Vancoillie (51) er in de Ironman in het Finse Kuopio-Takho tot een goed einde te brengen. Zijn prestatie daar leverde hem zelfs een startticket op voor de prestigieuze Ironman in Hawaï, het WK in deze zware discipline, die op donderdag 6 en zaterdag 8 oktober doorgaat.

“Mijn deelname aan de Ironman vorig jaar in het Finse Kuopio-Takho zou eigenlijk het eindpunt worden van een doel dat ik mij gesteld had om op mijn 50ste een volledige triatlon af te werken”, steekt Christophe van wal. “Na de aankomst bleek mijn tijd van 10 u. 45’09 echter voldoende om deel te nemen aan de Ironman op Hawaï, toch wel hét ultieme op vlak van triatlon. Na overleg met mijn gezin, vrienden en coach besefte ik dat ik zo’n unieke kans niet mocht laten liggen en heb mij de voorbije maanden dan maar weer aan het trainen gezet. Bijzonder aan deze editie is wel dat deze gespreid is over twee dagen, donderdag 6 en zaterdag 8 oktober. Doordat de vorige editie door corona niet kon doorgaan, hebben zich zoveel mensen gekwalificeerd dat het voor de organisatie onmogelijk bleek iedereen op één dag te laten deelnemen. In mijn leeftijdscategorie, 50 tot 54 jaar, zijn er anders een tweehonderdtal deelnemers. Nu zijn we echter met 639 deelnemers, waaronder 20 Belgen.”

“Wat mijn voorbereiding en trainingen betreft, was het schema nagenoeg gelijk aan dat voor de wedstrijd in Finland. Ik heb wel enkele malen rugproblemen gehad, waardoor ik drie korte perioden niet heb kunnen trainen. De laatste weken ben ik, mits een regelmatig bezoek aan de fysio en sportkinesist, pijnvrij zodat ik voluit kan trainen en ik dus goed voorbereid aan de start zal verschijnen. Ik moet ook toegeven dat het dit deze keer extra druk was om alles in te passen in mijn agenda en te combineren met een fulltime job, de brandweer en de politiek. Tijdens de coronaperiode was het op dat vlak gemakkelijker. Ik ervaar ook wel dat ik mijn 51-jarig lichaam aan het forceren ben. Ik kan hier nu al zeggen dat ik na deze Ironman stop met triatlon. Ik ga mij beperken tot het lopen. Er zijn nog wel wat marathons die op het verlanglijstje staan.”

Luchtvochtigheid

“Er was één grote extra factor waar ik mij heb proberen op voor te bereiden, namelijk de extreme luchtvochtigheid. De temperatuur ter plaatse is tussen de 28 en 30 graden, wat zeker draaglijk is. Er is echter constant een luchtvochtigheid van 80% of hoger, iets wat wij af en toe eens meemaken op dagen dat het plakkerig warm is. De acclimatisatie hierop is uiteraard iets waar je je moeilijk kan op voorbereiden, al heb ik dat wel geprobeerd. Zo ben ik regelmatig, na een doorgedreven training, een tijdje in een sauna gaan zitten of ben ik na de training 20 minuten lang in een bad van 40 graden gaan zitten. Ik hoef je niet te vertellen dat dit een oncomfortabel gevoel is, maar zo hoop ik mijn lichaam toch wat gewend te maken aan de omstandigheden daar. We gaan ook al een week voor de wedstrijd naar daar, zodat ik daar al wat kan acclimatiseren. Ik weet nu al dat ik meer zal moeten drinken en meer zout zal moeten innemen, maar ik moet ook afwachten hoe mijn maag zal reageren. Ik krijg regelmatig de vraag wat mijn verwachtingen zijn, maar door de extreme vochtigheid heb ik daar geen idee van. Ik hoop uiteraard ook dit maal onder de 11 uur te blijven, maar het kan net zo goed een stuk meer zijn. Als ik kan finishen, is mijn doel sowieso bereikt.” (JG)