Christophe Van der Stuyft wil rugby lanceren in Oostende

Rugby zit nog niet in het ruime sportaanbod in Oostende en daar wil Christophe Van der Stuyft verandering in brengen. Via sociale media lanceert hij een oproep voor geïnteresseerden die de sport willen beoefenen. “Ik wil er alles aan doen om dit te doen slagen.”

Christophe wil rugby ook onder de aandacht brengen bij jongeren, met de hulp van de leerkrachten LO in diverse Oostendse scholen. In april en mei wil hij zelf rugby-initiaties geven om daarop verder te bouwen. “Als er eenmaal genoeg interesse is, overweeg ik om in competitie te gaan, maar die weg is nog lang’, beseft hij. “De Facebookgroep die ik heb opgemaakt, is geïnspireerd op hoe ze destijds in Beernem met rugby zijn gestart, met dank aan voorzitter Johannes Mortier. Hij gaf mij veel goede tips.”

Speler en coach

Van der Stuyft (42) heeft een passie voor rugby. Hij was in het verleden speler bij de Brugsche Rugby Club, waar hij nadien met zijn diploma trainer-initiator ook het damesteam coachte. Ondertussen verhuisde hij van Brugge naar Oostende, waar er met de Ostend Pirates al een club in American football actief is.

“In de meeste centrumsteden wordt er aan rugby gedaan. Of er ook interesse is in Oostende blijft nog afwachten. Daarom heb ik een Facebookgroep opgericht, om te zien of er een draagvlak voor is.”

Ook dames- en jongerenploeg?

Christophe geeft zichzelf tijd en ruimte om te zien hoeveel respons er komt, wat de mogelijkheden zijn en of er potentieel is. “Ondertussen hebben er wel al geïnteresseerden gereageerd. Afhankelijk van het aantal reacties zie ik dan wel of er naast een mannenploeg ook iets voor vrouwen of jongeren mogelijk is.”

Een naam en een locatie is er nog niet. “Ik heb er wel al over nagedacht, maar je moet sowieso met een aantal mensen zijn om een sportclub op te richten. Bij het opstarten van een team volgt dan ook nog het nodige materiaal, de sponsoring, enzovoort. Pas wanneer er voldoende interesse is, kunnen we die weg inslaan.” (ACR)

Info: rugbyoostende@gmail.com