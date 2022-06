Christophe Nicolaij en Ann-Sophie Duyck zegevieren in Harelbeke

De zesde Ladies Run was de derde manche van het Harelbeeks Joggingcriterium. Christophe Nicolaij bij de mannen en Ann-Sophie Duyck bij de dames waren heer en meester. Semy Tlili en Alison Debouver schreven de 5,2 kilometer op hun naam.

In en rond de Gavers, met start en aankomst aan het Forestierstadion, kwamen ruim 150 sportievelingen opdagen. Op de 10,4 kilometer kregen we dezelfde hoofdrolspelers als een week eerder tijdens de Sinksen Jogging. Harelbekenaars Christophe Nicolaij en Fabio Vandenbogaerde kleuren meteen de wedstrijd. Tot halfweg hielden beide heren in elkaar gezelschap. Nicolaij dreef het tempo omhoog waardoor Vandenbogaerde moest passen. Eerstgenoemde snelde onbedreigd naar de zege in 36’14. Op 38 seconden volgde Vandenbogaerde als tweede. Andy Vanhaelewyn uit Ingelmunster mocht als derde mee het podium op. Steven Christiaens werd knap vierde, Michiel Cottenie uit Heestert vijfde.

Bij de dames was er minder spanning. Daarvoor was Ann-Sophie Duyck een maatje te groot voor de opgekomen tegenstand. De Harelbeekse finishte in 42’22. Sandrine Vancraeyenest liep op haar beurt eenvoudig naar een tweede stek op 1’39 van de winnares. Elke Verleyen uit Izegem werd ruim een minuut later derde. Els Decottenier uit Deerlijk werd knap vierde. Ine Defeyter uit Sint-Denijs vervolledigde de top vijf.

Op de 5,4 kilometer was het wachten tot de laatste honderden meters voor er duidelijkheid kwam voor de zege. Kortrijkzaan Semy Tlili schudde in de schaduw van het Forestierstadion Gauthier Verschuere uit Kuurne pas definitief af. Deerlijkenaar Emiel Naessens werd 14 seconden later derde. Dustin Debouver uit Oostrozebeke werd vierde voor Jeffrey Lefever uit Harelbeke.

Bij de dames was het alweer de piepjonge Alison Debouver uit Oostrozebeke die niemand voor zich duldde. Sophie Christiaens uit Zulte werd tweede, Rihana Decraene uit Sint-Eloois-Vijve derde. Tracy Vullers en Jana Callens werden vierde en vijfde. (ELD)