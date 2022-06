Christophe Nicolaij en Ann-Sophie Duyck winnen Sinksen Jogging in Harelbeke

Christophe Nicolaij en Ann-Sophie Duyck schrijven voor eigen publiek de 28ste Sinksen Jogging op hun naam. Semy Tlili en Alison Debouver waren heer en meester op de 5,4 kilometer.

10,800 kilometer kregen de talrijk opgekomen sportievelingen voorgeschoteld. De wedstrijd lag al vlug in een definitieve plooi. Harelbekenaar Christophe Nicolaij nam meteen het hazenpad. Zijn dorpsgenoot Fabio Vandenbogaerde snelde op zijn beurt onbedreigd naar de tweede plaats. Timon Van Hoeymissen uit Bavikhove werd derde voor Jason Lefevre uit Harelbeke en Stijn Declercq uit Deerlijk.

Winnen voor eigen publiek

Bij de dames was het Ann-Sophie Duyck die geen enkele tegenstand duldde. De Harelbeekse haalde het eenvoudig voor Els Decottenier uit Deerlijk en Els Vermeulen uit Harelbeke. Lisa Vanhee uit Kuurne werd vierde en Yasmine Vanhee uit Zwevegem vijfde.

Op de 5,400 kilometer was het Semy Tlili die te sterk was voor iedereen. De Kortrijkzaan was vier seconden eerder aan de finish dan Jarno Croubels uit Kuurne. e Kris Druelle uit Sint-Eloois-Winkel werd derde. Alison Debouver uit Oostrozebeke was de beste bij de dames voor de Kuurnse Sandrine Vancraeyenest en Rhihana Decraene uit Sint-Eloois Vijve.

Maarten Velghe en Annelore Bacquaert waren de besten op de 2,700 kilometer.

