Christophe De Keyser en Katrien Verstuyft winnen triatlon in Brugge

Zaterdag was er opnieuw de Triatlon door Brugge. Na twee jaar corona-ellende kon deze wedstrijd nog eens plaatsvinden. Zij het met een vernieuwd loopparcours en een aankomst zoals vanouds tussen de molens langs de Brugse vesten. Daar kwam Christophe De Keyser als eerste over de meet. De winst bij de dames was voor Katrien Verstuyft.

De kwarttriatlon in Brugge kon alvast rekenen op de deelname van enkele grote en opkomende namen. Christophe De Keyser uit Overijse is daar één van. De semiprof, die recent nog winnaar was van de Ironman Marbella, kwam zoals verwacht in het zog van Joris Basslé aan de Carmersbrug uit het water. Tijdens het fietsen nam hij de koppositie over en gaf de leiding niet meer uit handen. Meer zelfs, bij de tweede wissel stond reeds vast wie op het podium zou komen. En De Keyser bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit. “Dit was mijn enige wedstrijd in eigen land dit jaar”, vertelt hij. “Het was ook de eerste keer dat ik hier aan de start verscheen. Het idyllische kader van deze wedstrijd sprak mij wel aan. Dit was een ideale voorbereiding op mijn Ironman Les Sables d’Olonne van volgende week in Frankrijk”, De Keyser finishte in 1’45”50, met een straat voorsprong op Jonathan Wayaffe (1’48”53).

Sybren Baelde uit Izegem werd ruim een halve minuut later derde en eerste West-Vlaming. Brugge was zijn derde wedstrijd in evenveel weken, na Beernem en de 70.3 Ironman Rapperswill in Zwitserland waar hij knap zesde werd. “Tijdens het fietsen kon ik Jonathan nog bijhouden. Het lopen was een ander verhaal. Met die derde plaats na twee internationale atleten kan ik hier best tevreden. Dit was voor mij het hoogst haalbare. Ik hoop volgende week in de 70.3 van Les Sables d’Olonne een goed resultaat neer te zetten”, aldus de triatleet van het LTTD. “

In Brugge vertrokken aan het Sasplein voor het zwemparcours in de Langerei circa 1.100 individuele deelnemers in waves, met daar tussenin zij die in trio deelnamen. Waar zij voor vreesden kwam ook uit. Kort voor de wedstrijd begon het te regenen. Gelukkig bleef het tijdens het fietsen en lopen zo goed als droog, maar het parcours lag er wel nat en op sommige plaatsen wat glad bij. “Vooral bij het lopen was het voortdurend draaien en keren op die vele kasseien,” vindt Sybren Baelde. “Er was geen enkele strook in asfalt. Maar het is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. Voor het overige was het zwemmen en fietsen bijzonder aangenaam.”

Louis Naeyaert, vorige week tweede op het BK voor militairen in Houthalen-Helchteren, won in eigen stad de vorige editie in 2019. Hij was opnieuw eerste Bruggeling op plaats zes. “Voorin waren ze te sterk. De voorbije week had ik nogal redelijk doorgetraind in het vooruitzicht van die halve komend weekend. Ik wist dat het vandaag niet top zou zijn. En die halve, daar wil ik mij deze zomer op concentreren. Hoe dan ook ga ik dit seizoen nog zeker aan drie wedstrijden van dat niveau deelnemen. In juli start ik alvast in het Franse les Sables d’Olonne, daarna volgen Vichy en Cascais.”

Sander Heemeryck finishte op plaats vier. Jasper Sabbe werd tweede provinciegenoot op plaats vijf. In de top tien werd Bruggeling Joris Basslé (9de) gevolg door zijn stadsgenoten Camiel Vandenbussche (10de), Loewis Kinget (11de) Jonas Delrue (12de) en Jordi Kooiman (13de). Bij de dames was Katrien Verstuyft sterker dan Lore Vanclooster en Kaat Van Eynde. (ACR/ Foto ACR)