Chris Buyse (Flac Hoppeland) haalt goud op PK indoor in het kogelstoten

Op het BK en PK indoor voor masters haalde Chris Buyse een provinciale gouden medaille in zijn leeftijdscategorie M55. De kogel van 6 kg stootte hij 7,94 meter ver.

Chris Buyse (55) uit Poperinge is sinds 2019 aangesloten bij de Poperingse atletiekclub. “Na enkele proeftrainingen heb ik mij aangesloten. Mijn interesse voor atletiek was er al in mijn jeugd. Als lid van de jeugdbeweging keek ik altijd uit als er een tienkamp op het programma stond”, vertelt Chris.

“Speer, kogel en discus waren toen al mijn favoriete nummers. De technische uitdaging van de werpnummers boeit me zeker. Als mechanisch ontwerper zijn begrippen als kracht, snelheid en versnelling mij uiteraard niet vreemd. Ik heb rap beslist om zelf wat werpmateriaal aan te schaffen omdat je dan op elk moment zelf kan trainen.”

Werptraining

“Ondertussen heb ik daarvoor drie speren, vier discussen en een kogel aangekocht. Eens per week is er een werptraining gegeven door trainer Yves Verstraete waar de werptechnieken stap voor stap worden aangeleerd en ingeoefend. De deskundige begeleiding en adviezen worden zeker gewaardeerd. Ik loop ook regelmatig en probeer wekelijks naar de fitness te gaan voor wat krachttraining.”

De beste wedstrijd van Chris Buyse tot nu toe was vorige zomer op de pistemeeting in Roeselare. “Daar heb ik mijn persoonlijke records in het discuswerpen en kogelstoten aanzienlijk kunnen verbeteren.”

“Ik nam afgelopen zondag deel aan het BK en PK indoor voor de masters in Louvain-La-Neuve uit nieuwsgierigheid hoe een professionele indoorhal er eigenlijk uitziet en om eens de sfeer te proeven. Ten tweede was het een kans om de betere werpers van België eens van dichtbij aan het werk te zien en hun technieken te bestuderen.”

Start to Throw

“De wedstijd zelf liep voor mij gelijkmatig. Al mijn worpen lagen dicht bij elkaar. De zesde en laatste worp was uiteindelijk de beste. Grote ambities naar bepaalde afstanden heb ik niet. Ik wil vooral mijzelf amuseren maar toch wat progressie voor ogen houden. Iedere centimeter verder geeft mij al voldoening. Ik ben heel blij dat ik de beslissing genomen heb om me bij Flac Hoppeland aan te sluiten.”

Trainer Yves Verstraete is uiteraard blij met zijn atleet. “Bij de masters staat de interesse in West-Vlaanderen op werpnummers op een laag pitje. Ik kan het alleen maar toejuichen als er iemand uit onze groep op deze manier de werpdisciplines promoot”, reageert Verstraete.

“Ook kan het onze jongere atleten motiveren. In maart van 2019 gingen we van start met een Start To Throw met een tiental deelnemers. Door de blijvende interesse zijn we gestart met een werpgroep waar je vanaf cadet aan mag deelnemen. Er wordt wekelijks op dinsdag getraind telkens van 19 uur tot 20.30 uur. In de winter is dat binnen. Wie eens wil proeven, is altijd welkom!”

(KB)