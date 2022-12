Chin Do Jang Oostende heeft 13 zwarte gordels: “Taekwondo is zelfs vormend en opvoedend”

Chin Do Jang Taekwondo Oostende werd in 1990 opgericht en telt nu een 90-tal leden. Oostendenaar Steve Desmadryl is er bij van in het begin. Hij is de trotse lesgever, zwarte gordel zevende dan en was in de jaren 1999 en 2000 Belgisch Kampioen in de categorie -58 kg.

Chin Do Jang telt een achttal zwarte gordels, de oudste is de 62-jarige Marc Vermeire. Zowel de jeugd als de senioren trainen op woens- en vrijdag. Hoofdtrainer Steve Desmadryl is laaiend enthousiast over zijn club en zijn sport. “Chin Do Jang Oostende is een club die reeds meer dan 30 jaar deel uitmaakt van het Oostendse sportaanbod. Taekwondo is een Koreaanse verdediging- en vechtsport die gekenmerkt wordt door snelle been- en armtechnieken. Het betekent letterlijk ‘de weg van de voet- en vuist’. Een gemotiveerde beoefenaar ontwikkelt hierbij snelheid, conditie, kracht, reactievermogen, lenigheid, evenwicht en lichaamsbeheersing. De aangeleerde zelfverdedigingstechnieken zijn daarbij goed meegenomen. Voor beginners is de leer zelfs echt opvoedend en vormend. Het draagt bij tot bescheidenheid, zelfdiscipline en zelfzekerheid. De trainingen zijn zeer afwisselend, waarbij de klemtoon telkens op verschillende taekwondo-onderdelen wordt gelegd. Ondertussen heeft de club 13 zwarte gordels met verschillende dan-graden.”

Naast de Koreaanse grootmeester Chin Yun Sup (8ste dan) die trainer is van negen Chin Do Jang-clubs in West- en Oost-Vlaanderen, fungeert meester Steve Desmadryl (7de dan) als hoofdtrainer van de Oostendse afdeling die in 1990 werd opgericht. Zij worden bijgestaan door hulptrainers Kimberly Devriendt (4de dan) en Laura Vanheste (3de dan). Verder zijn alle trainers, naast taekwondo-expert ook VTS-gediplomeerd en nemen regelmatig deel aan bijscholingen.

“Grootmeester Chin onderwees vroeger taekwondo in het Zuid-Koreaanse leger”, vertelt Steve nog. “Ik beoefen ondertussen ook al 30 jaar de taekwondosport. Ik behaalde verschillende Belgische titels en was lid van het Belgisch sparringteam. Daarnaast heb ik verschillende internationale medailles behaald en ik fungeerde ook als lid van het Belgisch Taekwondo Demo Team. Taekwondo is my way of life.”

Oud en jong

In Chin Do Jang Oostende wordt er tweemaal per week getraind, op woens- en vrijdag, telkens tussen 18 en 19 uur (-14 jaar) en 19-20.30 uur (+14 jaar). Dat taekwondo voor zowel jong als oud is, uit zich in de diverse leeftijden onder de 90-tal leden. Het jongste lid is 5 jaar terwijl de oudste 62 jaar is. Marc Vermeire, een fiere 3de dan, combineert taekwondo met een directiefunctie. Marc is op iedere training aanwezig en ervaart het als een noodzakelijke uitlaatklep na een zware werkdag. Volgend jaar zal Marc zich voorbereiden voor het 4de dan-examen, waarbij hij de titel van meester in taekwondo kan behalen.

Dankzij de gedegen kennis en ervaring van de trainers, naast de energieke en hartelijke sfeer die binnen de club heerst, zijn de leden bij Chin Do Jang Oostende in goede handen. Er zijn ook clubs in Blankenberge, Brugge, Deerlijk, Gent, Menen, Nieuwpoort, Oostkamp en Torhout. (FRO)

Voor info: www.chindojang.be/oostende –steve.desmadryl@mow.vlaanderen.be.