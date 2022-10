Charlotte Van Laethems Liefde voor atletiek en skeeleren: “Ik kan op wieltjes een duurtraining doen”

Charlotte Van Laethem (20) werd onlangs als eerstejaarsbelofte nationaal kampioen op de 1.500 meter. Eén week daarna trok ze naar Berlijn om mee te doen aan de skeelermarathon. “Definitief stoppen met skeeleren wil ik niet, al ligt de focus momenteel volledig op het lopen.”

Charlotte Van Laethem begon destijds met de scholenveldlopen. Ze deed het goed en vanaf dat ze zich kon inschrijven in de atletiek is ze daarin verder gegaan. “Ondanks dat mijn ouders voor mij een piano hadden gekocht, genoot sport toch mijn voorkeur”, vertelt ze. “Mijn mama wilde dat ik muziekschool volgde. Na vijf jaar ben ik daar in het begin van het middelbaar mee gestopt, al zet ik mij af en toe, als ik een rustdag heb, nog wel eens achter het klavier.”

Naam: Charlotte Van Laethem. Leeftijd: 20. Sport: atletiek en skeeleren. Woonplaats:. Zandvoorde. Studies: na twee jaar in Brugge nu het derde jaar kiné in Leuven. Ouders:. Katrien Ryckman en Danny Van Laethem. Zus: Emma. Clubs: Hermes Club Oostende en Zwaantjes Roller Club Zandvoorde. Coach: in atletiek Stijn Fincioen en in Leuven onder begeleiding van Rik Didden. Palmares: deelname aan het EK skeeleren in Zandvoorde (2018) en in Pamplona (2019). BK veldlopen bij de cadetten, BK bij de scholieren en bij de beloften op de 1.500 meter.

En is er de combinatie lopen met skeeleren?

“Ik kan moeilijk een keuze maken. Tijdens de coronaperiode kon ik beiden wat combineren. Vorig jaar in oktober was het skeelerseizoen voorbij en ben ik onder begeleiding van Stijn Fincioen in Brugge zes keer per week beginnen lopen. Zo bleven de skeelers aan de kant. Ik heb die trend verdergezet, omdat ik niet in Zandvoorde was om naar de clubtraining te gaan. Al trek ik toch af en toe nog eens de skeelers aan.”

Zoals bijvoorbeeld onlangs voor een deelname aan de marathon in Berlijn.

“Ik zag 42 km tussen 4.000 deelnemers niet zozeer als een competitie. Meer voor het plezier en de ervaring, tussen die vele recreanten. Het was leuk en niet zo belastend als het lopen. Eigenlijk ging ik daar zonder enige voorbereiding samen met mijn papa naar toe. Ik heb er een uur en elf minuten over gedaan.”

Je nam destijds in het skeeleren aan twee Europese kampioenschappen deel?

“Ik ben eigenlijk ooit met skeeleren begonnen omdat ik in Zandvoorde woon. De piste van de Zwaantjes ligt hier vlakbij. De helft van mijn klasgenoten in de lagere school deed aan skeeleren en ik, ik ging met mijn papa lopen. Vanuit die looptoertjes heb ik dan ook de skeelers aangetrokken. En het EK? In 2019 was dit een tegenvaller. Het jaar ervoor verliep het beter, hier in Zandvoorde. Door corona ben ik dan twee jaar kwijtgeraakt. Ondertussen ben ik een senior en kan ik niet meer zoveel doen.”

Lopen en skeeleren, combineerbaar of aanvullend?

“Competitief niet. Skeeleren is meer in groep, zoals wielrennen. Meer tactisch en technisch. Conditioneel dan weer wel. Ik kan op wieltjes perfect een duurtraining doen. Dat gaat mij dan ook wel helpen tijdens het lopen. Tot nu toe kan ik eigenlijk veel kilometers verdragen, zonder daarbij geblesseerd te geraken. Hopelijk blijft dat zo.”

Competitief heb je een kleine twee jaar geen wedstrijden gedaan?

“Tijdens de coronaperiode had ik er geen zin meer in. Ik was het plezier in het lopen wat kwijtgeraakt, ook al omdat mijn focus te fel op wedstrijden lag en ik de trainingen wat vergat. De goesting kwam terug, door Stijn. Hij was in mijn plaats gemotiveerd, waardoor ik zelf de motivatie terugvond. Hij stelde veel doelen voorop en dat heeft mij wel geholpen. Ik had Stijn gecontacteerd omdat ik toen ik in Brugge studeerde, er op kot zat. Doordat ik binnen zijn groep lopers ben terechtgekomen en hij mij fel aanmoedigde om toch opnieuw wedstrijden te doen werd mijn conditie door die avondtrainingen alsmaar beter. Zo stond ik opnieuw aan de start van wedstrijden.”

Ondertussen heb je Brugge verlaten en zit je nu voor je studies in Leuven?

“Met Rik Didden als mijn coach. Ik ben er maandag begonnen. Hij gaat wat samenwerken met Stijn en aanvullend ga ik in het weekend dan in Brugge trainen. Het zal zich zelf wel uitwijzen hoe dat in zijn werk zal gaan.”

Het crossseizoen komt er aan. Vorig seizoen werd je bijvoorbeeld vierde op het Vlaams kampioenschap.

“Dit was na die kleine twee jaar mijn eerste wedstrijd. Zonder druk. Ik startte helemaal achterin en uiteindelijk werd het nog een positief resultaat. Momenteel heb ik nog niet echt een wedstrijdplan. Ik wil nu in aanloop vooral opbouwen. De Crosscup zal ik sowieso doen. Een doelstelling is er niet. Aan bijvoorbeeld een EK-selectie denk ik evenmin. Op de korte cross ligt dat niet binnen mijn mogelijkheden. Als belofte lange cross weet ik niet. Ik ga er Stijn eens over raadplegen. En het indoorseizoen ga ik niet doen. Dat zijn twee aparte disciplines en die het veldloopseizoen overlappen.”

Die knappe veldloopprestatie gaf je wel de aanzet om het outdoor seizoen te beginnen?

“Afgelopen zomer heb ik veel wedstrijden gedaan. Met als uitschieter die nationale titel. Ik stond op die 1.500 meter met de scherpste tijd. En hoopte wel op goud, omdat ik op papier de sterkste was. Voordien had ik al vier persoonlijke records scherper gesteld.”

Je kiest wel voor die langere afstanden?

“Mijn voorkeur gaat toch naar die 1.500 meter. Mijn 3.000 was ook niet slecht, maar het was de eerste keer dat ik die afstand deed. Destijds deed ik meerkampen en toen was 1.000 meter mijn beste discipline. Dat heeft zich duidelijk doorgezet. Eigenlijk heb ik ook nog aan discuswerpen gedaan. Ik vond dat wel leuk. Maar ik kon daar niet verder in groeien.”

(AC)