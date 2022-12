Charlotte leeft zich uit tijdens American Football bij Ostend Pirates:“Jongenssport? Klopt niet helemaal”

Dankzij de Oostendse club Ostend Pirates leeft Charlotte Vansteenkiste zich uit tijdens American Football.

“American Football wordt nog altijd beschouwd als een jongenssport, maar dit stemt niet helemaal overeen met de werkelijkheid”, opent Charlotte (14). “Mijn ploeg van de U16 Cadets bestaat bij Ostend Pirates uit vijf meisjes op 30 leeftijdsgenoten. De meiden worden helemaal opgenomen in de groep. Als meisje word je zeker niet buiten gesloten. Zelf heb ik veel steun aan Arwen. Wij twee vormen als het ware de mama’s van ons team.”

“Pas afgelopen zomer groeide mijn interesse voor American Football. Alexander Lemahieu wist me te overtuigen. Hij is een van de coaches bij de Juniors en een collega uit restaurant Burger King, waar ik een studentenjob doe. Hij bracht me bij de Ostend Pirates. Het team werkt zijn matchen af in sportpark De Schorre.”

Spierscheur

“Op het veld neem ik plaats in de verdediging. Verdedigers voeren veel tackles uit om de bal te veroveren. Bij één van die acties liep ik onlangs een spierscheur op . Daardoor zal trainen de komende tijd moeilijker zijn. Ook de praktijklessen op school komen nu ongelegen. Voor notities ben ik aangewezen op bereidwillige klasgenoten.”

“Het einddoel van American Football is een touchdown scoren. Dit is het geval wanneer een speler met de bal het doelgebied van de tegenstander bereikt of als een speler in die zone de bal vangt. Die moet dan wel afkomstig zijn van een medespeler”, legt Charlotte uit.

Teamgeest

“De U16 van Ostend Pirates houdt twee trainingen per week. Alle spelers beschikken over een uitgebreide bescherming: een helm, gezichtsmasker, kinriem, mond- en schouderbescherming vormt hierbij de basisuitrusting. Uiteraard dragen we deze bescherming ook tijdens de matchen die komend voorjaar zullen starten. Het intensieve contact tussen de spelers creëert een echte teamgeest. Noem de Ostend Pirates gerust een grote familie. Nu al kijken we uit naar onze wedstrijden in nationale competitie. De matchen worden gespeeld tussen februari en juni volgend jaar. Ongetwijfeld zullen we tegen dan als ploeg nog meer gegroeid zijn, wat de kans op een goed resultaat doet toenemen”, aldus nog Charlotte Vansteenkiste.

Sportieve jongeren

Het team van Ostend Pirates U16 bestaat uit Toben Barber, Shauwn Tournay, Santino Novellis, Sybren Dewitte, Lukas Debiève, Caithlin Steyaert, Aiko Mazijn, Rym Ahbchane, Guillaume Vanhercke, Sander Clinck, Lukas De Bruycker, Lennert Museeuw, Mark Umheiser, Toby Vyvey, Gyllian Vanbillemont, Rhune Rosseel, Aaron Vandenabeele, Ewout Bullynck, Mathieu Fransen, Charlotte Vansteenkiste, Justen Van Loo, Aidan Vandekerckhove, Aiden Himpe, Bavo Vermeersch, Arwen Wyllie, Axel Hemelaer, Ian Clauw, Romano Dewachter, Sebastiaan Deruytter en Wout Huet.

Uiteraard zijn er geen goede resultaten mogelijk zonder een uitgebreide staf: Headcoach Sven Buysse, Offensive coördinator Alain Debaillie en Defensive coördinator Hans Bullynck. De coaches in opleiding heten Youandi Van Helsland, Sam De Haes en Gianni Neyrinck. Glenn Michiels is de voorzitter.

(BV)