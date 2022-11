Ceriel Liebaert (Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare): “Ik droom van plek in de Belgische top tien spurt ”

De 10-jarige Ceriel Liebaert droomt ervan om ooit bij de Belgische top tien op de spurt te horen. Ondertussen sport hij met plezier bij de pupillen van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare.

“We zijn een sportieve familie. Papa fietst veel bij Vitesse Lichtervelde en mama doet aan spinning, core-stability en loopt wekelijks. Mijn zus en ik doen allebei aan atletiek bij KAVR. Via mijn vriend Klaas Vanhaverbeke ben ik in 2020 bij de club terechtgekomen. We zitten in dezelfde klas in Beverbos in Lichtervelde. Het is mijn eerste jaar dat ik aan wedstrijden deelneem. De ene prestatie is beter dan de andere, maar ik blijf het leuk vinden. We zijn een toffe groep. We maken het leuk op de training en moedigen elkaar aan. We wonnen al enkele bekers en medailles, die staan mooi op mijn kamer.”

Stadslopen

“Ik doe graag mee met de aflossingswedstrijden, dat vind ik tof. Maar weet je, ik loop ook erg graag stadslopen. Op Moederdag liep ik Dwars door Brugge (5 km) samen met mijn mama. Ik heb na 500 meter mijn mama al gelost. Ik vind het heel plezierig om door de straten van een stad te lopen en aangemoedigd te worden door de toeschouwers. Ik deed ook mee aan Think Pink Race in Dadizele en Dwars door de Zilten in Roeselare. Ooit wil ik wel een marathon lopen! Wie weet Londen of Parijs? Maar dat is voor later. Ik hoop ooit bij de Belgische top tien op de spurt te horen. Bij onze club hebben wij met Alexander Doom een mooi voorbeeld. Ondertussen is het veldloopseizoen begonnen. Wie weet haal ik dit jaar een toptienplaats? Gelukkig zijn de crossen meestal op zondag, want op zaterdag vind je mij steeds als welp bij de Scouts Lichtervelde.” (FD)