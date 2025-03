Celine Bethuyne over haar liefde voor de dartssport: “Geen probleem om tussen mannen te spelen”

De Darts Competitie Middenkust is dit speeljaar met 42 ploegen in drie reeksen actief. Opexgirls is een team dat uit dames bestaat. Ook bij de herenploegen zijn er diverse vrouwen actief. Celine Bethuyne is een van hen: zij speelt samen met haar vader Philippe bij Capri Rockets.

Philippe Bethuyne is als penningmeester bestuurslid in de Darts Competitie Middenkust. Hij kon zijn 28-jarige dochter Celine Bethuyne uit Bredene overtuigen om aan darts te doen. “Ik wilde aan een tornooi deelnemen. Mijn papa zei dat dit alleen in een team kon. We zijn dan op het idee gekomen om een ploeg op te starten. De competitie bestaat nu drie jaar. Halfweg het eerste seizoen ben ik daar in gestapt, bij de Lampiekers Bredene. Dit seizoen zit ik bij de Rockets in café Capri langs de Eduard Moreauxlaan op de wijk Opex. Ik ben de enige vrouw in een mannenploeg.”

Hoofd koel houden

Capri Rockets is actief in League 1 van de Darts Competitie Middenkust. “We staan onderin. We doen ons best. Beetje bij beetje geraken we op ons niveau en komen we er wel. In het bekertornooi doen we het overigens beter”, stelt Celine, werkzaam in de Zeeman in Bredene. “Ik heb geen probleem om in het darts tussen de mannen te staan, om tegen hen te spelen. Het is wellicht moeilijker voor hen”, lacht ze. “Ik ben vooral een rustige speelster. Ik kan het hoofd koel houden en bij een achterstand kan ik weer knokken om het goed te maken. Wat tussen de mannen niet zo gemakkelijk is, want het merendeel speelt beter dan ikzelf. Ik heb er respect voor als ik van de mannen verlies.”

Wildcard

Vorig seizoen behaalde Celine in een BE darts ranking de top acht. “Met één wedstrijd te missen was dit zeker niet slecht. De eerste drie in de ranking konden toen naar Boedapest. Uiteindelijk werd ik met een wildcard uitgenodigd, maar ik had net een nieuwe job en ik ben niet op de uitnodiging ingegaan. Dit jaar doe ik opnieuw mee in de ranking. Het ziet er voorlopig goed uit”, besluit Celine, die vorig jaar het Middenkust mastertornooi won. (ACR)