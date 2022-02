Célestine Van Hoorickx op WK ijszwemmen: “Een bronzen medaille is zeker geslaagd”

In Polen heeft Célestine Van Hoorickx uit Sint-Andries twee keer brons behaald op het WK ijszwemmen. In een watertemperatuur van drie graden was zij in haar leeftijdscategorie goed voor een derde plaats op de 250 en op de 500 meter.

Samen met Danny Ravau uit Heule trok Célestine Van Hoorickx (39) met de wagen naar Glogow in Polen, waar ze vorig weekend deelnam aan het WK Ice Swimming.

“Als een langeafstandzwemster was ik reeds een paar keer in Mallorca, voor een zwemstage van een Engelstalige organisatie. Een Duitse vrouw liet mij daar kennismaken met de ijsmijl. Ik vond zoiets wel tof. Na wat opzoekwerk ben ik daarmee begonnen.”

Als voorbereiding moest Célestine een gans jaar buiten zwemmen. Maar deed dat te weinig. “Eigenlijk zou ik dit één tot zelfs twee keer per week moeten doen, al is het maar om te wennen aan de kou. Doordat dit in ons land te weinig wordt gedaan en het maar op weinig plaatsen mag, heb ik dit niet vaak kunnen doen.”

Buiten verwachting

Twee keer brons lag wel buiten de verwachtingen. “Ik had nooit gedacht aan een medaille. Het was dus zeker geslaagd. Ik ga sowieso nog eens meedoen. Voor het plezier. Zilver of goud wordt moeilijk. Ik heb niet echt de snelheid van de competitiezwemmers. Op dat vlak zal ik nooit de eerste zijn. De medailles worden ook per leeftijdscategorie uitgereikt. Je moet dus ook nog wat geluk hebben.”

Met het WK ijszwemmen was Célestine, werkzaam als verpleegster in AZ Zeno in Knokke, niet aan haar proefstuk toe. Vorige zomer, zij het met een jaar vertraging door corona, wilde ze het kanaal overzwemmen.

“Mijn crew kon echter niet mee. Ik zat daar twee weken alleen in Engeland. Ik heb de poging uiteindelijk ondernomen, maar door zeeziekte ben ik eerder moeten stoppen. Ik zou die overtocht nog eens willen proberen. Maar dit kost aardig wat geld en ik laat dit nu nog wat bezinken. Wie weet probeer ik het binnen een paar jaar nog eens”, aldus Célestine.

(ACR)