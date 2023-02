Celeste Van Daele pakt brons bij comeback: “Ik heb veel deugd gehad van de rust”

Celeste Van Daele werd vroeger nog Vlaams kampioene, maar besliste door omstandigheden om te stoppen met turnen. Na drie jaar pikte ze de sport opnieuw op en behaalde meteen brons op haar eerste officiële wedstrijd op de provinciale voorronde TTm. “In 2019 heb ik, door samenloop van omstandigheden, beslist om te stoppen met turnen”, opent de 21-jarige Celeste Van Daele uit Kachtem die bij de C18+ van Artgym2000 turnt en podologie studeert aan de Artevelde hogeschool. “Het werd heel druk en ik had nog weinig tijd voor school en andere zaken. Ik turnde 12 uur per week, gaf 3 uur les en ging op zondag naar de Chiro. Ook mijn lichaam wilde niet meer mee. Ik had heel veel last van mijn knieën en had vaak pijntjes overal. Opnieuw beginnen verliep eigenlijk wel vlotter dan verwacht. Ik was natuurlijk heel wat kracht kwijt, maar de basis en technieken zaten er wel nog in. Ik turn nu ook een niveau lager dan toen en maar 3 uur per week doordat ik op kot zit. De meeste C-gymnasten turnen 9 uur per week. Ik probeer wel wekelijks een toertje te lopen en geef ook nog training aan jonge gymnastjes. Spijt heb ik niet van mijn jaren dat ik er tussenuit geweest ben. Ik denk dat ik wel deugd heb gehad van de rust. Ik heb eigenlijk sinds kleins af aan heel veel uren geturnd en ik voelde echt dat ik lichamelijk op was.”

Derde plaats

“Op het moment zelf was ik wel wat teleurgesteld. Ik had redelijk wat fouten gemaakt op de wedstrijd. Achteraf bekeken ben ik toch wel trots op wat ik heb getoond. De wedstrijd kwam ook vlak na de examens dus ik had eigenlijk een maand niet getraind en het was dus geen ideale voorbereiding. Aan de barre heb ik een vrij hoge moeilijkheidsscore, dus daar kan ik wel een mooi resultaat neerzetten. Op de balk ben ik nog niet zo stabiel. Daar kan ik zeker nog aan werken. Op 25 februari is de tweede voorronde. Ik hoop dat ik me daar kan kwalificeren voor het Vlaams kampioenschap.” (RV)