Cédric Callewaert na tweede plaats op WK duatlon: “Zilver gewonnen? Neen, goud verloren!”

Cédric Callewaert ging met grote ambities naar het WK duatlon lange afstand in het Zwitserse Zofingen. Hij leek op weg naar een tweede wereldtitel, tot hij plots overal krampen kreeg. Uiteindelijk pakte hij zilver. “Dat moet toch even bezinken”, zegt de duatleet.

Het WK duatlon op de lange afstand in Zofingen bestaat uit 10 kilomter lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen. “Het parcours is heel pittig”, weet Cédric Callewaert (39) uit Poelkapelle. “In het fietsen zijn er net geen 2.000 hoogtemeters. Het lopen telt ook veel hoogtemeters en is voor de helft onverhard. Wat Hawaï voor de triatlon is, is Zofingen voor de duatlon.”

“Of ik volgend jaar weer start in Zofingen? Nu eerst even herbronnen”

In het begin van de race leek er geen vuiltje aan de lucht. “Tot op 10 kilometer van de eindmeet liep ik de perfecte race en was ik op weg naar de wereldtitel in mijn age group en zou ik ook een heel mooie overall uitslag kunnen behalen. Conditioneel voelde ik me minstens even goed als vorig jaar, toen ik de wereldtitel pakte. En toen ik eraan begon, voelde ik dat ik superbenen had. Na het fietsen had ik een bonus van acht minuten en die kon ik halverwege de tweede run uitbreiden tot bijna tien minuten. Maar plots staken krampen de kop op. Ik voelde ze overal. Het was drukkend warm en ik ben daar wel gevoelig voor. Wellicht heeft dat me de das omgedaan. Ik moest uiteindelijk nog een landgenoot laten voorgaan, maar ik voelde me niet op mijn waarde geklopt. Dit voelt als een verloren gouden medaille en geen gewonnen zilver.”

Vorig jaar won de Poelkapellenaar wel de wereldtitel, maar toen had hij bijna hetzelfde voor. “Gelukkig was de voorsprong toen voldoende groot. Ik voelde dat er nog meer rendement inzat en dat wilde ik dit jaar bewijzen. Helaas is het er dus niet van gekomen. Of ik volgend jaar nog eens deelneem? Dat zien we wel, eerst wil ik even herbronnen. Je mag ook niet vergeten dat het veel opofferingen vergt. Ik heb een gezinsleven en een drukke job. Bovendien moet ik het kostenplaatje rond krijgen, maar gelukkig word ik gesteund door lokale privé-sponsors.”

Tweede hoofddoel

In het najaar volgt nog een tweede hoofddoel voor Cédric. “Ik was dit jaar al op de sukkel met de achillespees en ook de aanloop naar Zofingen liep niet van een leien dakje. Ik heb echter nog een belangrijke afspraak: de marathon van Valencia in december. Daar wil ik onder 2 uur en 30 minuten duiken. Op dit moment staat mijn PR op 2 uur 32’. Valencia is sterk bezet en ik zal me meer kunnen wegsteken.”