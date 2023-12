Cédric Callewaert met twijfels aan de start van marathon in Valencia

Zondag is er in Valencia de marathon en Poelkapellenaar Cédric Callewaert wilde er initieel onder de 2 uur en 30 minuten lopen. Die doelstelling is nu van de baan, want een vervelende blessure gooit roet in het eten. “Het is met een bang hartje dat ik aan de start zal staan”, zegt de sportman.

Cédric Callewaert liep in september nog het WK duatlon in Zofingen. Zijn volgende doel was de marathon in Valencia, zijn derde in totaal. “Eerder liep ik Eindhoven en Amsterdam in respectievelijk 2 uur 32 minuten en 2 uur 43 minuten”, vertelt hij. “Dat was telkens zonder specifieke voorbereiding. Nu wilde ik dat wel doen. Na Zofingen deed ik het even kalmer aan en daarna wilde ik opbouwen naar Valencia. Helaas stak een vervelende blessure de kop op. Mijn voorbereiding werd serieus verstoord door een scheenbeenvliesontsteking.”

Andere been

“Ik heb dat al eerder gehad, maar toen was het steeds aan mijn linkerbeen. Nu is het rechts. Ik trainde nog even door met extra rustdagen, maar half november heb ik mijn trainingen stilgelegd en dus vertrek ik met een bang hartje naar Valencia. Ik heb dus al twee weken niet meer gelopen, al kon ik wel nog fietsen en ging ik ook meermaals naar de kinesist. Het wordt dus afwachten hoe ik het er vanaf zal brengen. Of deelnemen verantwoord is? Afreizen doen we sowieso, want ik koppel er een reis aan samen met mijn vrouw. We vertrokken woensdag al en blijven er een week. Ik zal zondag starten en zien hoe ik me voel.”

Cédric wou er zijn persoonlijk record verbeteren. “De conditie is niet slecht, maar daar pin ik me niet langer op vast. Het belangrijkste is dat de pijn draaglijk is en ik zal er gewoon het beste van maken”, aldus de 39-jarige planner en magazijnverantwoordelijke, die ook al voorzichtig richting 2024 kijkt. “Na Valencia zal ik ongeveer een maand rust inbouwen en dan kijken we verder naar de doelen voor 2024. De kans is reëel dat ik opnieuw aan de start kom in Zofingen. Ik hoop ook om ooit een marathon te kunnen afwerken met een ideale voorbereiding. Mijn gevoel zegt dat ik onder de 2 uur en 30 minuten kan, maar dan zal de puzzel in elkaar moeten vallen.”