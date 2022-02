Cato Verleye en Julie Van Hauwaert kampioen in tafeltennis

In Louvain-La-Neuve had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap tafeltennis bij de jeugd plaats. De top aan jeugdspelers zorgden er voor een behoorlijk hoog niveau. Een eenvoudig resultaat neerzetten was praktisch onmogelijk, in de leeftijdscategorieën preminiemen, miniemen, cadetten, junioren en U21.

Bij de preminiemen meisjes enkel kroonde Cato Verleye (D2) van TTC Zandvoorde zich tot Belgisch kampioen. In de finale was ze sterker dan Temperance Tang (NG) van Smash Dolfijn uit Aarschot.

Cato was tevens goed voor een finaleplaats in mixed dubbel in dezelfde leeftijdscategorie. Samen met clubgenoot Aaron Decroos (E4) moest ze zich hier tevreden stellen met zilver na verlies tegen het Waals duo Noan Piette (C6) en Yasmine Coryn (NG). Cato kwam ook bij de miniemen in actie op het BK. Hier behaalde ze brons samen met Lotte Nuyttens (B6, TTC Zandvoorde).

Lotte veroverde op haar beurt nog zilver samen met Louis-Victor Lemaire (D2, TTC Wenduine) bij de miniemen gemengd.

Bij de juniores dames maakte Julie Van Hauwaert (A7) uit Zandvoorde, maar uitkomend voor AFP Antwerpen, haar favorietenrol waar. Ze werd nationaal kampioen zonder één set te verliezen. Fleur Desmet (B6) van TTC Meulebeke mocht tevens plaatsnemen op het podium, met brons.

Bij de heren U21 was Lucca De Jonckheere (B4, TTC Zandvoorde) verliezend finalist, na een 3-1 tegen Wouter Devue (B2, TTC Hoeselt). (ACR)