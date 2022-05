Camiel Vandenbussche uit Brugge start met nummer één in Viven Triatlon: “Benieuwd hoever ik alweer sta”

Zondag 22 mei is er in Damme de derde editie van de Viven Triatlon. Bij de top drie van vorig jaar vinden we enkel Camiel Vandenbussche terug. Hij krijgt het startnummer één. “Dit wil niet meteen zeggen dat ik zal winnen. Er nemen nog andere kleppers deel.”

De kwarttriatlon in Damme omvat 1 kilometer zwemmen in de Leopoldsvaart, 45 kilometer fietsen doorheen het plaatselijke polderlandschap en 10 kilometer lopen rond het domein van het kasteel van Oostkerke, waar ook de finish is. Het gaat om een niet stayerwedstrijd.

Bij de mannen is het uitkijken naar Alexis Krug, Kjel De Hertog en uit onze provincie Benny De Schrooder, Dries Demeulenaere, Pieterjan Penne, Frederik Boussy en Camiel Vandenbussche. De Bruggeling finishte er in de vorige editie op de derde plaats. “Ik zal sowieso proberen het beste van mezelf te geven. Ik hoop op een goede dag en zie dan wel hoever ik geraak”, zegt de triatleet, die in Damme vergezeld wordt van zijn clubgenoot Luka Baert. Bij de dames is er de deelname van onder andere Liesbeth Verbiest, Jonie Vanhoutte, Shelsea Weyn en Emelie Butseraen.

Vandenbussche heeft voor dit seizoen met zijn club Triatlon Brugge Team (TBT) het BK voor ploegen achter de rug, met een zevende plaats, wat goed is voor een jong team. De Viven wordt zijn eerste individuele wedstrijd in 2022.

“Het is een test om er alles uit te halen en te zien hoever ik sta. Ook al omdat ik de voorbije winter met een blessure kampte, opgelopen bij het lopen. Gelukkig heb ik er nu geen last meer van”, zegt Camiel die in juni, tussen zijn examens door ook nog wil deelnemen aan de kwarttriatlons in Beernem en Brugge.

“Daarna zal het wat afhangen van de vorm, want eind juli is er met onze club nog een stage in La Bresse in de Vogezen. Een ideale omgeving voor extra kilometers op de fiets op cols zoals je ze wenst en zwemmen in open water in het prachtige meer. Pas dan volgt mijn planning voor het verdere verloop van het seizoen, met liefst non stayerwedstrijden.”

Kwartafstand

De Brugse triatleet van 22 houdt het voorlopig op de kwartafstand. “Langer is voor mij nog iets te vroeg. Een aantal sprinttriatlons kan nog wel, maar ik merk dat het mij meer motiveert dan enkel op die tijdritfiets te zitten.”

In Libramont is er diezelfde dag het BK sprint. “Het merendeel van onze club gaat naar daar, waar we Giani Vanden Broucke toch wel heel dicht bij het podium verwachten”, aldus nog Camiel Vandenbussche.