CAAAP Triatlon en Duatlon in hartje Kortrijk: “Deelnemers komen graag terug”

Op zondag 18 juni is het centrum van Kortrijk het decor van de CAAP kwarttriatlon en duatlon. Met 1.300 deelnemers is de wedstrijd al van dag één volledig volzet. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een topeditie van te maken.

470 triatleten, 300 duatleten en 180 trio’s komen afgezakt naar de Kortrijkse Grote Markt. Organisator Aqua protect 3team Kortrijk is alvast bijzonder opgetogen met het succes van hun wedstrijd. “De triatlon is al enkele jaren heel populair”, vertelt voorzitter Vincent Servaege (48). “Ook de duatlon kende een heel succesvolle periode, maar zat daarna in een dal. Wij van Kortrijk zijn altijd blijven inzetten op deze wedstrijd, en dit loont blijkbaar. Overal vallen meer deelnemers te noteren.”

Groot succes

“Dit is nu het zesde jaar op een rij dat we het centrum aandoen, wat qua uitstraling een regelrechte voltreffer is. De Lange Munte was daarvoor jarenlang de aankomstplaats, maar was geen publiekstrekker. Het centrum is op alle vlakken een groot succes. Er komt steevast een massa toeschouwers opdagen en het deelnemersveld is iedere keer volzet. Ze komen graag terug.”

“Zwemmen in de Leie, fietsen in het centrum en finishen op de Grote Markt slaat aan. Meer deelnemers kunnen we niet toelaten op dit parcours. Meer kan niet in de wisselzones en op de fietsomloop om het ordentelijk te laten verlopen. Organiseren in het centrum is geen evidente opdracht. Het verkeersvrij maken van de omloop, de bewoners verwittigen en een massa toeschouwers onder controle houden. Gelukkig kunnen we telkens rekenen op de goede steun van Stad en politie. Dit vergt een enorme voorbereiding. De dag zelf hebben we 130 medewerkers. Nog eens 160 seingevers zorgen voor een verkeersvrije omloop.”

Zoals steeds komt een indrukwekkend deelnemersveld opdagen. “Met Sven Vandenbroucke staat de winnaar van 2021 aan de start. Devlin Derudder won vorige maand de triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde. Ook Viktor Benschop en Lucas Bosmans, winnaar van de 70.3 in Maastricht komt aan de start. Bij de dames staat met Maaike Ryngaert de winnares van vorig jaar op de deelnemerslijst. Daar verwacht ik een open strijd.”

Ook de duatlon wordt er eentje om duimen en vingers bij af te likken. “Guust De Smul, winnaar van onder meer de duatlon van Vlaanderen en man in vorm, alsook Thibaut en Nicolas De Smet, maken hun opwachting, net als de volledige top tien van vorig jaar.”

Programma

Op zaterdag 17 juni 2023 is het wedstrijdsecretariaat geopend van 16 tot 18 uur. De eigenlijke wedstrijddag is op zondag 18 juni. Het wedstrijdsecretariaat (stadhuis) opent die dag om 8.30 uur. Om 9 uur is er de check-in bij wisselzone Broelkaai. Een half uur later sluit het wedstrijdsecretariaat, en om 9.45 uur eindigt ook de check-in. Om 10 uur gaat de duatlon van start. Om 13 uur sluit de wisselzone en volgt de prijsuitreiking.

Voor de individuele CAAAP 1/4 Trialon en FinFinity Trio- en Bedrijventriatlon ziet het programma er als volgt uit: om 10.30 uur opent het wedstrijdsecretariaat voor de triatlon. Om 13 uur start de check-in bij wisselzone Broelkaai. Een half uur later sluit het wedstrijdsecretariaat de deuren, gevolgd door de check-in om 14 uur. Om 14.30 uur start dan de eigenlijke duatlon. Om 17.30 uur sluit de wisselzone en om 18 uur zijn er de prijsuitreikingen.

(ELD)