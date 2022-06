Caaap Triatlon Duatlon lokt 1.200 atleten naar hartje Kortrijk

Het Aqua Protect 3Team organiseert op zondag 19 juni de 17de editie van de populaire Caaap Triatlon Duatlon Kortrijk met het centrum van de stad als kloppend hart van de organisatie. De verschillende wedstrijden zijn dan ook al even uitverkocht. Er komen in totaal 1.200 atleten aan de start.

“Het doet ons plezier dat de atleten heel graag naar Kortrijk afzakken. Elk jaar zijn de wedstrijden in een mum van tijd volzet en moeten we jammer genoeg heel wat atleten ontgoochelen. We werken dan ook heel hard om voor de atleten en toeschouwers telkens weer een hoogstaande organisatie neer te zetten”, zegt organisator Vincent Servaege.

De duatleten openen vanaf 10 uur met 6 kilometer lopen, 44 kilometer fietsen en 3 kilometer lopen. Het loopparcours passeert de Grote Markt, de Broeltorens, de jachthaven en de vernieuwde Leieboorden met de Collegebrug. Na de wissel wacht een uitdagend fietsparcours richting Hoog-Kortrijk en Bellegem.

Zwemmen richting Broeltorens

“Bij de dames ligt de strijd helemaal open na de overstap van Lotte Claes naar het wielrennen. Bij de mannen staat de top van de Belgische duatlonwereld aan de start. Topduatleten Arnaud Dely (derde op het WK van 2021) en Guust De Smul (winnaar van vorig jaar) maken beiden deel uit van de nationale selectie. Thibaut De Smet en Joren Jans, respectievelijk nummers 2 en 3 van vorig jaar, en tweevoudig winnaar Glen Laurens zullen hen ongetwijfeld het vuur aan de schenen leggen”, zegt Vincent.

Na de middag is het de beurt aan de triatleten. Er wordt vanaf 14.30 uur aan Kortrijk Weide gestart voor 1.000 meter zwemmen richting de Broeltorens waar op de verlaagde Leieboorden gewisseld wordt, gevolgd door 44 km fietsen en 10 km lopen.

Coronabesmetting

“Bij de dames is er geen uitgesproken favoriet. We kijken op dit moment vooral naar Maaike Rygnaert uit Kortrijk, zij won al in De Haan en Veurne. Bij de heren kan de winnaar van vorig jaar, Sven Vandenbroucke, zijn titel niet verdedigen na een coronabesmetting. Misschien proberen Vincent Van de Walle en Hannes Cool voor een tweede keer te winnen in Kortrijk”, zegt Vincent.

Naast de individuele triatleten gaan ook de 180 trio’s en bedrijventeams van start voor hun sportieve uitdaging tijdens de AGO trio- & bedrijventriatlon.