Caaap Triatlon Duatlon kent succesvol verloop

De 17de editie van de Caaap Triatlon Duatlon Kortrijk is gestart met droog weer met af en toe een mals regenbuitje tussendoor. De ruim 1.500 toeschouwers lieten het echter niet aan hun hart komen.

De Caaap Triatlon Duatlon zit er op. Caaap is een vastgoedontwikkelaar die de sport ondersteunt. Met 1.200 deelnemers was de wedstrijd op voorhand volgeboekt. Nog voor de wedstrijden startten was alles in gereedheid gebracht: van seingevers tot borden, signalisatie tot oversteekplaatsen en geschenkpakketten. Zo vulden Nele, Sophie, Axelle, Vanessa, Trees, Daphne en Caroline 1.200 zakjes met enkele gadgets, hebbedingetjes en sportmateriaal.

© JVGK JVGK

De triatlon bestond uit 1.000 meter zwemmen, gevolgd door 44 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. De atleten startten met de 1 kilometer zwemmen vanaf de Ronde van Vlaanderenbrug aan Kortrijk Weide tot aan de Broeltorens. Honderden supporters trokken mee langs de Leieboorden om de zwemmers moed in te pompen. Ook langs het parcours stonden honderden supporters met kreten als ‘Hop hop hop sjoeke’, Allez papa’ en ‘Go Go Glenn ’ en ‘Sjette geven Glenn’.

© JVGK JVGK

“We hebben geluk gehad met het weer maar enkele buitjes zorgden wel voor een nat wegdek. Dat kan gevaarlijk glad worden in de bochten. De bocht nemen moet perfect kunnen maar je moet het kunnen natuurlijk”, zegt medeorganisator Michaël Vannieuwenhuyze, sportfunctionaris van de stad Harelbeke.

De triatlon werd gewonnen door Brecht van vooren , tweede werd Milan Verschaeve en derde Pamphiel Parreyn

© JVGK JVGK

De winnaar bij de duatlon is Thibaut De Smet die ver vooruit aankwam. Het is niet toevallig de regerende wereldkampioen. Tweede werd Gust De Smul en derde werd Nicolas De Smet.