Burgemeester Francis Benoit: “Ik ben trots op mijn ex-kabinetsmedewerker Oshin Derieuw”

Burgemeester Francis Benoit van Kuurne is blij dat zijn ex-kabinetsmedewerker Oshin Derieuw in Polen haar ticket voor de Olympische Spelen behaalde. “Ik ben trots op haar prestatie”, zegt hij.

“Oshin is eind mei gestopt als deeltijds kabinetsmedewerker bij mij”, zegt Francis Benoit. “Ze combineerde die halftijdse functie met haar bokstrainingen in onder andere Noord-Frankrijk. Dat was een ideale combinatie. Maar als ze zich wilde kwalificeren voor de Olympische Spelen moest ze fulltime kunnen trainen bij Team Belgium van de boksbond. En ze kon niet anders dan ontslag nemen bij mij. Maar het is haar gegund, zeker nadat het in de kwalificatietornooien voor de vorige Olympische Spelen misliep. En als ze een Olympische medaille wint, is het voor haar een oneindig verhaal denk ik.”

Bokssport leren kennen

Oshin werkte vijf jaar bij de Kuurnse burgemeester. “Vóór ik haar kende, wist ik helemaal niets van de bokssport. Maar ondertussen hebben we door het werk met elkaar een nauwe band opgebouwd, leerde ik de sport een beetje kennen en ben ik ondertussen ook een grote supporter van Oshin geworden. Ik keek woensdagnamiddag ook via internet naar de kamp van Oshin en het leek me een evenwichtige kamp tegen een zeer goede tegenstander. Maar ze heeft gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Francis Benoit was er graag bij geweest in Parijs. “Ik probeerde al tickets te versieren, maar dat is me niet meer gelukt. Ik zal haar kampen dus moeten volgen via televisie of internet. Oh ja, nog dit: Oshin is de eerste Olympiër in de gemeente Kuurne en daar ben ik als burgemeester uiteraard ook trots op.” (IB)