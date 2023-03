Brugse Zwemkring wil meer zwemmers in competitie brengen

In april is er het open Belgisch kampioenschap zwemmen. Dit is voor de zwemmers binnen de oudste kerngroep van de Koninklijke Brugse Zwemkring een eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen om naar uit te kijken. Ook de voorbije winter noteerden ze bij BZK mooie resultaten.

Op West-Vlaanderen Sprint in het Lago zwembad in Sint-Andries was BZK onlangs alvast bijzonder actief, met onder andere drie keer goud voor Oona Devuyst en Killian Vansieleghem, een zwemmer met potentieel die van Torhout is overgekomen. Eerder op het BK open in klein bad was er een eerste plaats voor Milan Weyts.

Doorstroming

“Daarna volgde het Vlaams kampioenschap in Leuven waar we in de aflossing bijzonder goed voor de dag kwamen. Met elf zwemmers stonden we in 26 A- en B-finales, waarin we vijf keer goud behaalden. We zijn dus stilaan verder aan het groeien”, klinkt een tevreden hoofdcoach Stefaan Maene. Voor het zwemmen kwam er bij BZK een beetje een reorganisatie. Omdat men nog meer kwaliteit wil bieden, door bijvoorbeeld in de toekomst een betere doorstroming.

“Als we op dit elan doorgaan, kan dit alleen maar verbeteren”, vindt de hoofdcoach. BZK wil bijvoorbeeld de groepen specifieker maken. Bepaalde leeftijden meer bij elkaar brengen. Alsook voor wat de doorstroming vanuit de zwemschool naar de zwemclub betreft. “Ondertussen leveren ze in de zwemschool onder leiding van Sofie Tack bijzonder goed werk. Elke zwemmer krijgt er binnen de leeftijd een gepast programma. Op termijn zal dit meer zwemmers in competitie brengen. Doordat je langer met hen kan werken, zorgt dit voor nog betere resultaten.”

Progressie maken

Van vrijdag 21 tot en met zondag 24 april is er in Antwerpen het BK open in groot bad. Dit wordt volgens Stefaan Maene de eerstvolgende piek. “Druk leggen we onze zwemmers niet op, maar we verwachten dat ze scherp staan. Ze moeten een goede mentaliteit tonen. Onze doelstelling is vooral dat ze progressie maken. Het BK is tevens een grote test voor wat er komt. Zo doen we in mei lactaattesten en dan weten we waar we nog extra moeten aan werken, waardoor ze dan hopelijk in de zomer piekfijn in orde zijn.”

Maene heeft ondertussen in ruim een jaar als hoofdcoach meer kunnen bewerkstelligen dan hij de eerste keer voor ogen had. “De sfeer is goed, ook onder de ouders. En de zwemmers hebben allemaal honger, ze willen meer. Ik moet ze niet echt motiveren om bijvoorbeeld naar de drie ochtendtrainingen te komen of om goede resultaten neer te zetten.” (ACR)