Brugse turnster Margaux Daveloose stopt met topsport

Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) was jarenlang een vaste waarde binnen de discipline toestelturnen meisjes. De 18-jarige turnster uit Assebroek zegt de topsport nu vaarwel.

“Soms weet je het en soms voel je het, maar je moet altijd op jezelf vertrouwen. Vandaag is de dag dat ik afscheid neem van mezelf als turnster. 14 jaar vol turnen, 168 maanden ups en downs, 728 weken bloed, zweet en tranen maar vooral 5110 dagen plezier en doen waar ik het meest van hou”, reageert Daveloose via de sociale media.

Margaux startte haar topsportavontuur in de zomer van 2015 samen met clubgenote Julie Vandamme, die ondertussen ook reeds met topsport is gestopt, in navolging van Stacy Betrandt. Ook iemand van Turnclub Varsenare en van dezelfde goede lichting destijds.

Margaux maakte haar debuut als junior op het European Youth Olympic Festival in Gyor in 2017, waar ze zich meteen kon plaatsen voor de allroundfinale. Op de Master Massilia datzelfde jaar nam ze de bronzen medaille mee naar huis voor haar grondoefening.

Bronzen medaille teamfinale

Nog in 2018 nam ze deel aan de Master Massilia, waar ze na een knappe wedstrijd zilver behaalde tijdens de brugfinale en 8ste werd in het allround klassement. Met haar teamgenoten kaapte ze er de bronzen medaille weg tijdens de teamfinale. Datzelfde jaar nam ze deel aan haar eerste EK in Glasgow. Samen met haar teamgenoten werden ze 6de in de teamfinale. Ze behaalde dat jaar ook zilver op het BK.

In 2019 maakt Margaux haar debuut als senior op de FIT-Challenge, waar ze met haar team het goud wist te veroveren. Iets later dat jaar maakte ze deel uit van de Belgische delegatie op het WK in Stuttgart, dé competitie waar Team BELGYM met een 10de plaats ons land verzekerde van een teamselectie voor de Olympische Spelen. Margaux werd in 2020 voor haar prestaties tot dan door stad Brugge zowel bekroond met de jeugdtrofee als het jaar ervoor met de prijs als sportvrouw.

Ik voelde dat het de laatste paar maanden steeds moeilijker voor me werd om al deze offers te blijven brengen om op mijn best te zijn

De nationale meisjes kwamen in 2020 in actie op de International Gymnix in Canada. Samen met haar teamgenoten pakte Margaux zilver in de teamfinale, individueel werd ze 7de aan de brug. 2020 was ook het jaar waarin de Road to Tokyo van start ging, met tal van selectietesten. Margaux werd knap derde in de vierde selectietest en haalde hiermee de tweede preselectie in het traject naar de Olympische Spelen.

Naast de verschillende selectietesten zagen we Margaux in 2021 ook in actie tijdens de FIT-Challenge. Daar plaatste ze zich voor de grondfinale, waar ze knap vijfde werd. In de teamfinale ging Team BELGYM met het zilver naar huis.

Geen Spelen

Daarnaast zagen we Margaux ook in actie op het EK in Basel in 2021. In juli van dat jaar werd Team Belgym bekendgemaakt dat in Tokio zou deelnemen aan de Olympische Spelen. Ondanks het feit dat Margaux twee jaar lang de gehele voorbereiding meedeed maakte ze uiteindelijk geen deel uit van de Belgische ploeg. In de definitieve selectie van vier gymnasten viel ze af.

“Jarenlang gaf ik alles voor turnen en kreeg er zoveel meer voor terug. Deze sport heeft me zoveel geleerd en heeft me gemaakt tot de vrouw die ik nu ben. Maar ik voelde dat het de laatste paar maanden steeds moeilijker voor me werd om al deze offers te blijven brengen om op mijn best te zijn. Daarom moest ik een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven nemen en besloot ik te stoppen met turnen.” (ACR)