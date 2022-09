Brugse triatleet Michael Van Cleven wint in Mallorca

De Brugse triatleet Michael Van Cleven maakte twee en een half jaar geleden een zware val en deed zaterdag op de halve afstand mee aan de tweede editie van de 140.6 Triatlon Mallorca. Hij deed dit meer dan geslaagd en won de wedstrijd.

De Mallorca 140.6 Triathlon werd gehouden in Playa de Muro, vroeg in de ochtend. Vanwege het risico op een storm en de gevaarlijke toestand van de zee in de baai van Alcùdia, werd besloten om het zwemgedeelte om veiligheidsredenen te annuleren. De wedstrijd begon met het fietsen. Op de halve afstand (90 km fietsen en 21 km lopen) ging de overwinning naar Michael Van Cleven, die zijn rivalen met behoorlijk verschil wist te verslaan.

Geen echte comeback

Van Cleven finishte in 3u44’30 of bijna met vier minuten voorsprong. De Bruggeling is van plan om in 2023 naar Mallorca terug te keren, om er deel te nemen aan de Portocolom Triatlon, die hij eerder vier keer op rij won. “Een comeback is het niet echt”, vindt de Brugse triatleet. “Ik had impulsief een ticket naar Mallorca geboekt om wat vakantie te nemen en wat rond te fietsen. Ondertussen had ik van de organisatie, dezelfde als in Portocolom, vernomen dat ze een wedstrijd houden waarvoor ze mij dan hebben uitgenodigd, omdat ik toch op het eiland was.”

“Ik heb niet zelf beslist om mee te doen. Iemand die belangrijk voor mij is had het leuk gevonden dat ik nog eens deelnam aan een wedstrijd. Ik heb dan maar vier weken wat op mezelf proberen te trainen, maar dat is zeker niet vergelijkbaar met vroeger. Dat is niet meer mogelijk.”

Emotioneel

Van Cleven, in 2017 tweede tijdens de Ironman in Maastricht, was vooral verrast met zijn zege. “Een overwinning is een overwinning, ook al is het bij de agegroupers, dus dat is mooi. Ik heb mij tijdens de wedstrijd vooral opgetrokken aan de mensen die mij motiveerden om mee te doen. Voor hen heb ik mijn best gedaan. Het was best zwaar en emotioneel, met een vriend in gedachten die in maart op het eiland is overleden.”

Van Cleven woont ondertussen in Izegem waar hij werkzaam is in Chocolaterie & Patisserie Parfait. “In het weekend ben ik in Brugge en dan actief bij TE Connectivity in Oostkamp. Veel tijd om mijn sport te beoefenen is er niet. Ik zou volgend jaar eventueel nog één keer Portocolom willen doen om hopelijk die wedstrijd voor de vijfde keer te winnen. Dit zou een mooie manier zijn om te stoppen zoals ik enkele jaren terug reeds van plan was, maar mits die aanrijding die dag, is dat in het water gevallen”, besluit Van Cleven. (ACR/ GF)