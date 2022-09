Brugse triatleet Michael Van Cleven maakt comeback met winst

De Brugse triatleet Michael Van Cleven maakte twee en een half jaar geleden een zware val en besloot nu, zij het pas laat, zich in te schrijven voor de halve afstand van de tweede editie van de 140.6 Triatlon Mallorca. Hij maakte meer dan een geslaagde comeback en won de wedstrijd.

De Mallorca 140.6 Triathlon werd gehouden in Playa de Muro, vroeg in de ochtend. Vanwege het risico op storm en de gevaarlijke toestand van de zee in de baai van Alcùdia, werd besloten om het zwemgedeelte om veiligheidsredenen te annuleren. De wedstrijd begon met het fietsen. Op de halve afstand (90 km fietsen en 21 km lopen) ging de overwinning naar Michael Van Cleven, die zijn rivalen met behoorlijk verschil wist te verslaan.

“Verrassende winst”

Van Cleven finishte in de knappe tijd van 3u44’30 of bijna met vier minuten voorsprong. De Bruggeling is van plan om in 2023 naar Mallorca terug te keren, om er deel te nemen aan de Portocolom Triatlon, die hij eerder vier keer op rij won. Zijn winst nu was alvast een goede test.

Van Cleven, in 2017 tweede tijdens de Ironman in Maastricht, wordt begeleid door Marino Vanhoenacker en was vooral verrast met zijn zege omdat hij pas erg laat besloot om deel te nemen. “Een overwinning is een overwinning, ook al is het bij de agegroupers, dus dat is mooi,” aldus Van Cleven bij zijn aankomst. “Ik heb een zware val meegemaakt, deed twee en een half jaar niets. Het is het eerste jaar dat ik weer wat aan het trainen ben. Een viertal weken geleden besloot ik mij in te schrijven, dus het is voor mij wel een verrassing dat ik hier win.” (ACR)