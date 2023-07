Brugse spelers bezorgen ons land zilver op WK frisbee U24: “We hadden niets te verliezen”

Op het wereldkampioenschap ultimate frisbee voor -24-jarigen in het Engelse Nottingham werd de Belgische ploeg knap tweede. Het verloor in de finale tegen topfavoriet de Verenigde Staten met 15-9. Bij het Belgian U24 Ultimate National Team zijn er vijf leden van het Brugse Freezzz Beezzz actief.

De bondscoach is Ine Lanckriet. Zij leerde als Brugse de kneepjes van het vak bij die club. In 2006 heeft zij samen met een aantal andere Bruggelingen die in Gent woonden een Gentse frisbeeclub opgericht. Zij is naast bondscoach van de U24 ook speelster-trainer bij Gentle uit Gent. De vijf Bruggelingen die zaterdag vicewereldkampioen werden zijn Arne Geernaert, de broers Kamiel en Ernest Van Mullem, Lars Vanderbeck en Stan Vanhecke.

Geen scheidsrechter

Ultimate Frisbee is een teamsport waarbij sportiviteit en respect voorop staan en die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden: in zaal, op het gras of op het strand. De populairste variant van de sport is buiten op een grasveld, waarbij twee teams van zeven het tegen elkaar opnemen. Lichamelijk contact tussen de spelers is er niet of nauwelijks. Wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter. Bij een eventueel twijfelmoment wordt de hulp van een aanwezige cameraman ingeroepen.

“We kennen elkaar al zo lang, we zijn hechte vrienden. Er is een goede band en we hebben veel talent”

Ernest Van Mullem behoort ondertussen tot één van de anciens bij de nationale U24. Hij maakte in 2018 al deel uit van het nationale frisbeeteam U20 dat vierde werd op het WK in Canada. “We grepen toen net naast een medaille. Eveneens na verlies in de halve finale tegen de VS”, herinnert hij zich. Sindsdien zette ons land zich alsmaar meer op de kaart binnen het internationale frisbee. “Heel wat spelers die er toen al bij waren, speelden nu met ons mee. Dat is de kracht van ons team. We kennen elkaar al zo lang, we zijn hechte vrienden. Er is een goede band en we hebben veel talent”, vindt Ernest.

Sterk Amerikaans team

Op het WK in Nottingham kwam ons land in de open divisie eerst in een groepsfase terecht, met winst tegen China (15-3), Canada (13-7), Ierland (15-2), Japan (13-12), Nieuw Zeeland (15-5), Nederland (15-5) en Australië (12-11). In de kwartfinales trof men Groot-Brittannië met opnieuw winst: 15-9. In de halve finale kwamen ze uit tegen Italië. Geen makkelijke tegenstander, maar de Belgen trokken aan het langste eind: 15-12, goed voor een stukje Belgische frisbeegeschiedenis, want nooit eerder kon een nationaal team zich voor de finale van een WK plaatsen.

Het werd uiteindelijk zilver na verlies tegen de VS. “Op papier waren zij favoriet. Wij hadden niets te verliezen. Met vertrouwen in ons kunnen wilden we vol voor ons spel gaan. Het Amerikaans team was echter sterk”, aldus Van Mullem, die nog een dankwoord heeft voor de bondscoach. “Ine weet waar ze naar toe wil. Ze speelt heel goed op ons in. Ze heeft veel ervaring en kennis in het frisbee en kreeg de hulp van een Italiaanse coach die ons mentaal goed heeft klaargestoomd.”

Binnenkort is er het EK voor elite in Limerick, Ierland. Voor mannen, vrouwen en gemengd. Ons land doet daar ook aan mee, met een pak jongeren uit de U24. “Het zijn vooral spelers uit het Brusselse en Gent. Wij als Bruggelingen gaan niet mee”, besluit Ernest Van Mullem. (ACR)