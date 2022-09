Brugse Sint-Baafsschutters hebben moderne, elektronische schietstand

De Koninklijke Sint-Baafsschutters met een eigen schietstand in Centrum Valkenburg in Sint-Andries bestaat sinds 1968 en gaat mee met hun tijd. De schuttersvereniging investeerde namelijk samen met de stad Brugge in een moderne, elektronische schietstand die deze maand in gebruik werd genomen. Daarnaast had zaterdag het Brugs kampioenschap plaats, zij het met luchtkarabijn op de liggende wip.

Vrijstaand ging de titel zowel bij de heren als de dames naar een lid van de Sint-Baafsschutters: Gert De Craemere en Ine Van Belle. De organiserende vereniging was vrijstaand tevens de beste ploeg, met Gert De Craemere, Rik en Ine Van Belle en Michael Van Ryckeghem.

De Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos ging met de trofeeën in opgelegd schieten lopen. Bij de heren was dat Mathijs Christiaens en bij de dames Nathalie De Beir. Zij maakten tevens deel uit van de beste Brugse ploeg met Sabine Dendooven en Jonas Deprez.

Interesse in technologie

Zij kregen allen een trofee van de Brugse sportschepen Franky Demon. “Elke vrijdagavond komen de Sint-Baafsschutters samen. De vereniging bestaat uit circa vijftig leden tussen de 14 en 80 jaar. Het grote verschil in leeftijd was één van de redenen om te investeren in een elektronische schietstand. Het is namelijk een kans om jonge mensen aan te trekken die meer interesse hebben in technologie en moderne snufjes”, vindt de schepen.

“Bovendien is schieten op een elektronische schietstand ook eenvoudiger en minder zwaar voor oudere leden of personen die het fysiek wat moeilijker hebben.”

Een ander voordeel is dat er minder papier wordt gebruikt. De nieuwe elektronische schietstand kostte zo’n 15.000 euro. “De stad gaf een ondersteuning van 9.000 euro. De Sint-Baafsschutters zijn hiermee de derde schuttersvereniging in Brugge die een elektronische schietstand liet installeren”, besluit Franky Demon.

(ACR/ Foto ACR)