Brugse Shorttrack Club bindt de schaatsen weer aan: “We starten met een reeks initiatielessen op woensdag”

De ijsbaan van Boudewijn Seapark in Sint-Michiels opende eind vorige maand opnieuw de deuren, wat betekent dat ook de plaatselijke Brugse Shorttrack Club er opnieuw terechtkan. “We zijn na enkele maanden bijzonder gemotiveerd en enthousiast om er weer in te vliegen.”

Franky Vanhooren is sinds mei binnen het vernieuwde bestuur de nieuwe voorzitter van de BSC, in opvolging van de ondertussen 90-jarige Willy Caboor. Sara Lermyte en Alexandra Danneel begeleiden voortaan de leden tijdens een aantal trainingen. “Alexandra steunt mij bij tactische zaken. Zij kent de laatste technieken, bewegingen en kan diverse zaken aan onze leden aanleren om het op termijn eventueel volledig over te nemen”, knipoogt de voorzitter.

Filmen

“Sara gaat op dinsdag de training van mij overnemen, zodat ik kan filmen”, pikt secretaris Marij Timmerman in. “Het filmen werd op de algemene ledenvergadering gevraagd, zodat ze op die manier naast de feedback die ze al na hun wedstrijden krijgen, ook feedback krijgen tijdens de training. Op die manier is er op het ijs interactie en krijgen ze werkpunten waarop ze moeten letten.”

Bij BSC hebben ze voor dit seizoen een groep jonge schaatsers, voornamelijk juniores, die klaarstaan om het beste uit zichzelf te halen. “De voorbije zomer hadden we opnieuw donors om tijdens de niet-ijs-periode actief te blijven. Zo konden we terecht bij enkele bevriende skleelerclubs. Met een groep hebben we ook frequent langs de vaart geskeelerd en gefietst. Op die manier konden we het contact met onze leden behouden en konden we hen warm maken om opnieuw de schaatsen aan te binden”, klinkt het bij de secretaris.

Ledenwerving

Vanaf woensdag 8 november start BSC van 20 tot 21 uur met initiatielessen shorttrack. De groepstraining op zondagmorgen is van bij het openen van de ijsbaan naar ’s avonds voor de sluiting verplaatst. “In samenspraak met de ijsbaan wisselen we op zondag van 11 tot 12 uur tijdens de publieke beurt ook met de kunstschaatsers om met een initiatie aan ledenwerving te doen.” (ACR)