Brugse Sabine Devooght in enkel, dubbel en gemengd dubbel op BK badminton in Kortrijk: “Ik wil drie keer de halve finale halen”

In sportcampus Lange Munte in Kortrijk heeft dit weekend het Belgisch kampioenschap badminton bij de elite plaats. Voor de Brugse Sabine Devooght is het, met haar man Frédéric Gaspard, een terugkeer naar West-Vlaanderen.

Sabine Devooght (35) begon bij de Koninklijke Brugse Badmintonclub. Later brachten de liefde en de sport haar naar Limburg. Haar man Frédéric Gaspard, afkomstig uit Bastenaken, is bondscoach bij de Waalse badmintonfederatie. Samen richtten ze een jaar geleden in Tongeren Badiator Academy op, een club, waar het echtpaar de badmintonmicrobe wil delen met kinderen van 6 tot 14 jaar. “We geven initiatie, gaan naar scholen om de jongeren warm te maken voor de sport.”

Frédéric geeft er, in combinatie met zijn job bij de federatie, twee dagen per week trainingen. “Als we willen groeien, zullen we trainers moeten aannemen, maar voorlopig lukt het met ons twee. Ik doe vooral het administratieve, maar spring bij waar nodig”, zegt Sabine, die in een ziekenhuis als medisch secretaresse werkt.

Dit weekend is er het BK badminton elite in Kortrijk. Sabine behaalde nationale jeugdtitels en goud bij de dames en in het gemengd dubbel. Ze speelde internationaal en staat nu in de Belgische ranking zesde in het enkel, en met haar man derde in het gemengd dubbel. “In dubbel mix spelen we nu tien jaar samen. Het is de bedoeling om in Kortrijk de halve finale te halen. Ook in het enkelspel en in het dubbel met Présence Beelen ga ik voor een plaats bij de laatste vier. Alles wat daarna komt, is bonus.”

Meenemen wat kan

“We moeten op zulke tornooien met alle tegenstanders rekening houden. Nu zeker: het is voor iedereen corona geweest. Maar sinds we twee kinderen hebben, is de mogelijkheid om te trainen fel verminderd. Binnenkort zal mijn ranking wellicht ook zakken, zeker met het nieuwe puntensysteem. Maar al wat we nog kunnen meenemen in België, grijpen we.”

In het gemengd dubbel is geen enkele match een evidentie. “In de kwartfinales kunnen Charles Fouyn en Amber Boonen onze tegenstanders zijn: twee getalenteerde spelers, die steeds beter worden. Dat dan onze ervaring tegen de jeugd”, besluit Sabine, die met Frédéric in Luxemburg nog in competitie speelt.

(ACR)