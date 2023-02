Brugse rolstoelbiljarter Kurt Deklerck naar European Masters

Woensdag 8 februari trekt de Brugse rolstoelatleet Kurt Deklerck naar Zweden om er in Malmö deel te nemen aan de European Masters 2023. Aan dit tornooi neemt enkel de crème de la crème deel, de beste twaalf spelers uit Europa, aangevuld met 1 topspeler uit Taiwan. Bruggeling Kurt Deklerck (56) mengt er zich tussen rolstoelatleten die in het biljarten ooit wereldtitels, Europese titels of nationale titels behaald hebben.

Op het tornooi, van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 februari wordt zowel 8-ball als 9-ball gespeeld. De European Masters valt in Zweden samen met de The Parasport Games. Er zullen op dit groots sportevenement meer dan duizend atleten met beperking aanwezig zijn, met zestien verschillende sporten.

De dertien deelnemers in het biljarten komen uit negen verschillende landen: Zweden, Finland, Ierland, Engeland, Schotland, Noorwegen, Roemenië, Taiwan en België.

Voor Deklerck zij de meeste tegenstanders geen onbekenden, zoals de Ier Fred Dinsmore, thuisspeler Hendrik Larson, de Fin Jouni Tähti, de Schot Matt Duffy en de Brit Roy Kimberley. “Mijn voorbereiding verliep na een lange tijd met veel blessuren zeer goed”, klinkt de Bruggeling. “Nu pijnvrij kan ik ongeveer dagelijks zes uur trainen. Dit tornooi is echt top. Ik kijk er ernaar om te zien hoe mijn niveau nu is.”

“Met mijn sparringpartners of toppers in België verliep het vlot. Ik ga naar Malmö met mijn aangeleerde strategie. Als ik mij daar aan houd kan ik hoge toppen scheren, maar mijn tegenstanders zijn niet de eerste de beste. Ze behoren net als ik tot de top van de wereld”, aldus Kurt Deklerck die als Brugs Ambassadeur van de Sport in ruim 35 jaar rolstoelbiljarten reeds 284 diverse titels won. (ACR)