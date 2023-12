Brugse padelvrienden gaan opnieuw voor wereldrecord: “Minstens 32 uur voor het goede doel”

In september 2021 slaagden Christophe Meulebrouck en Frederik Boi, beiden uit Sint-Andries, Pieter Cools uit Varsenare en Kevin Caestecker uit Wingene erin om als eerste vier Belgen het wereldrecord padelspelen te verbreken. Nu gaan ze in juni 2024 opnieuw de uitdaging aan om met een nieuw record een plaatsje te krijgen in het Guinnes Book of Records.

Want na de eerste keer had onder andere een groep uit Hasselt en een viertal van TC Duinbergen het Brugse record scherper gesteld. De langste marathon staat nu sedert september op naam van een internationaal gezelschap dat in Londen 31 uur 38 min 50 seconden aan padel deed. “We weten dus waar we aan toe zijn”, stelt Frederik Boi als gewezen voetballer en een icoon van Cercle. “We willen sowieso naar 32 uur gaan en als het kan zelfs langer.”

De vorige recordpoging van het Brugse viertal (28 uur 25 minuten 30 seconden) werd succesvol afgrond in KTC Azalea. Omdat er daar ’s avonds na een bepaald uur niet meer mag gespeeld worden koos het kwartet voor Padel Todos, nabij Kinepolis in Sint-Michiels. “We doen onze nieuwe poging in het weekend van 7 en 8 juni volgend jaar. Ook de naastgelegen zomerbar The Night is helemaal gewonnen voor het idee en verleent de medewerking voor het VIP gedeelte.” Het concept zal ongeveer hetzelfde zijn zoals de vorige keer, met veel ambiance en optredens van enkele leuke bands in een grote feesttent. “Er volgt nu nog de steun van sponsors. Daarnaast gaan we opnieuw geld inzamelen voor het goede doel. Het wordt dit keer de MUG-Heli in Brugge.”

Het kriebelde vooral bij Christophe en Kevin om met hun padelvrienden opnieuw in het Guines Book of Records te staan. “Ik heb ingestemd. De vorige keer was het bijzonder leuk”, vindt Boi. “Het was iets waar we een hechte vriendschap aan over gehouden hebben. We kregen toen heel veel positieve reacties. Ook van de goede doelen waarvoor we het deden. Het evenement op zich kan nu alleen maar een groter succes worden.” (ACR)

