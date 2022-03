Brugse padelclub Arenal van zeven naar elf terreinen

Arenal Brugge, de padelclub langs de Geralaan in Sint-Kruis, is met vier nieuwe terreinen gevoelig uitgebreid. Sommige zijn overdekt en om de geluidsoverlast voor de buurt te beperken werd een geluidsmuur geplaatst.

In 2015 kwamen Tom De Sutter, Mattias Van Holm en Jeroen Depypere op het zotte idee om padel, die vooral in heel Spanje populair was, ook in Vlaanderen te lanceren. Tom wilde als gewezen profvoetballer in iets investeren en Mattias kwam met het voorstel om na de padelclub in Gentbrugge met iets dergelijks in Brugge te beginnen.

De eerste twee jaar moesten ze enorm veel energie gebruiken om mensen naar de padelclub in Sint-Kruis te krijgen. Ze kennis laten maken met de sport. Het duo bleef er vertrouwen in hebben en begon zelfs met Tomaspor een eigen constructiefirma en de sport geraakte ook bij de jeugd zeer geliefd. Ondertussen rijzen de nieuwe paldelterreinen als paddenstoelen uit de grond. Onlangs raakte nog bekend dat er velden bijkomen aan Kinepolis in Sint-Michiels.

Arenal Brugge is een club voor jong en oud, voor mensen met of zonder conditie, voor topspelers en minder getalenteerde spelers, voor scholen en groepen, voor leden en niet-leden. Voor het lesaanbod is er een samenwerking met ATTAK Padel Academy onder leiding van Vincent Dedecker.

De toenemende interesse in padel zorgde ervoor dat Arenal nabij De Gulden Kamer in Sint-Kruis moest uitbreiden. Tomaspor bouwde er vier nieuwe padelterreinen, met daarbij ook twee velden voor het beoefenen van padbol. “Dat is een mix tussen padel en voetbaltennis in een kleinere padelkooi van tien op zes meter”, legt Tom De Sutter uit. “Personen met een basis aan voetbaltechniek hebben in dit spel een streepje voor, door bijvoorbeeld de bal in drie tijden te raken.”

De andere padelvelden werden van nieuw kunstgras voorzien. “Ze zijn dus zo goed als allemaal nieuw. Daarnaast zijn we van twee naar zes overdekte terreinen gegaan en werd er een geluidsmuur geplaatst. Ook dat is een verbetering”, besluit De Sutter. (ACR)