Brugse Marie Lanckneus met Gantoise nationaal hockeykampioen

In het dameshockey is Gantoise met de Brugse Marie Lanckneus in Louvain-la-Neuve voor het tweede jaar op rij kampioen geworden.

Na winst in de heenwedstrijd van de finale zaterdag (1-3) won de Gentse ploeg ook de return, met 3-0. Zondagmiddag stond de tegenstander KHC Dragons al snel met de rug tegen de muur. In het tweede kwart stond het al 2-0 voor de Gentenaren. En de 3-0 viel in het derde kwart. Voor Gantoise is het de vierde landstitel in de geschiedenis. Vorig jaar kroonde het zich al tot kampioen, net als in 2006 en 2009.

Tweede titel op rij

Marie Lanckneus, die in 2015 in de Verenigde Staten actief was, zette haar eerste hockeystappen bij de Koninklijke Hockey Club Brugge. In 2013 maakte ze de overstap naar Gantoise. Intussen draait ze daar al negen jaar mee. Omwille van de studies nam ze wel even een break. Vorig seizoen sloot ze weer aan en kon ze nu voor het tweede seizoen op rij de landstitel vieren.

55 matchen ongeslagen

Wat de toekomst betreft wil Lanckneus het jaar na jaar bekijken. Het staat wel vast dat ze volgend seizoen opnieuw de kleuren van Gantoise zal verdedigen. De Brugse hockeyspeelster staat met haar club, die ook Europees wil doorbreken, nu voor een nieuwe uitdaging. Ze waren het hele seizoen en eigenlijk al meer dan 55 matchen ongeslagen en willen die lijn nu zo lang mogelijk doortrekken. (ACR)