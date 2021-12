Brugse Lindsey De Grande maakt overstap naar FLAC Oostkamp

Zopas werd bekend gemaakt dat de Brugse Lindsey De Grande (32) haar overstap maakt van OEH Olympic Essenbeek Halle naar FLAC Oostkamp en daarmee haalt deze atletiekclub toch een naam binnen die kan tellen.

Lindsey werd voornamelijk bekend in 2011 met twee Belgische records op de 1500 meter en een zesde plaats op het Europese indoor Kampioenschap maar de ‘grote droom’ WK en Olympische Spelen in Londen werden niet gehaald. Die vreselijke ziekte kanker (leukemie) stak de kop op en hypothekeerde het verdere verloop van haar carrière.

“Het ene moment ben je topsporter en een uur later bij wijze van spreken krijg je de diagnose kanker. Iets heel onwezenlijk en hard al dringt dit pas veel later door”, klinkt het bij Lindsey.

“Ik denk dat mensen altijd spontaan denken aan het grootste doel waar ze mee bezig zijn, bij mij was dit inderdaad het WK atletiek en de Olympische Spelen in Londen. Ik kon me niet voorstellen dat ik zou moeten stoppen met lopen en dat dit zou wegvallen, dus ik vroeg meteen of ik nog ging kunnen blijven lopen.”

Lange tocht van ‘trial and error’

“Veel ervaring hadden de dokters daar niet echt mee. De meeste mensen die deze kanker krijgen, zijn 70+ qua leeftijd en hebben een rustiger levensstijl. Het zou een lange tocht van ‘trial and error’ worden.”

Het leven werd steeds meer overleven

“Maar gaandeweg besef je ook dat er meer is dan het lopen, ondanks dat lopen m’n passie is en m’n rode draad doorheen het leven. Maar om te kunnen leven, om te kunnen lopen, moet er effectief levenskwaliteit en levenskwantiteit zijn. Dat was met de medicatie soms heel heftig. De nevenwerkingen waren fel en het leven werd steeds meer overleven.”

Tien jaar later gebeurt dan toch nog bijna een mirakel als ze zicht krijgt op een Olympisch ticket voor de zomer van 2021 na een schitterende 4’13″45, haar snelste tijd sedert 2011. Toch greep ze net naast het ticket.

Pijnlijke periode

“Uiteindelijk ben ik op de 54ste plaats geëindigd op de gezuiverde wereldranglijst en de top 45 was nodig om naar de Olympische Spelen te gaan. Tijdens die selectie-periode was het door privéomstandigheden die ik zelf niet in de hand had, een vreselijke harde en pijnlijke periode waar ik me nu nog steeds doorheen aan het worstelen ben.”

Voor de Olympische Spelen moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen, en mijn puzzel leek eerder verbrijzeld

“Dat ik die prestaties in die situatie nog heb kunnen leveren, is op zich misschien al een klein wonder. Maar voor de Olympische Spelen moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen, en mijn puzzel leek eerder verbrijzeld. Dan moet je ook nuchter zijn en je realiseren dat het net niet goed genoeg was. Het is uiteraard jammer dat ik Tokio heb gemist, maar ik weet dat ik er zelf alles aan heb gedaan wat ik kon. De niet-selectie is in dat geval dan ook relatief in het leven.”

Grote, standvastige West-Vlaamse club

Nu kiest ze voor FLAC Oostkamp. “Ik ken Flac uiteraard al jaren als een grote, standvastige West-Vlaamse club, die zich enorm inzet, met respect voor alle leden. Vorig jaar heb ik er mijn stage gedaan tijdens mijn opleiding voor Initiator Atletiek en ik voelde meteen het vertrouwen en de steun, die je hoopt bij een club te voelen!”

“Aangezien ik zelf geboren en getogen ben in West-Vlaanderen, voelt het dan ook een beetje als thuiskomen om terug bij een West-Vlaamse club lid te zijn. Aangezien zij ook de waarden uitstralen die ik belangrijk vind als atleet en als mens, klopt dit plaatje voor mij bij Flac”, besluit Lindsay De Grande. (GD)