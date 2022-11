Brugse Lieke Van Parys is drievoudig Belgisch kampioen badminton

In Londerzeel vond het Belgisch kampioenschap badminton bij de jeugd plaats. De beste jonge spelers uit ons land gingen voor de nationale titel bij de U11, U13, U15, U17 en U19. De Brugse Lieke Van Parys kon bij de U15 zonder enig setverlies in drie verschillende categorieën naar het goud grijpen.

Lieke Van Parys uit Sint-Pieters is lid van de plaatselijke Koninklijke Brugse Badminton Club en werd voor dit jaar uitgeleend aan W&L 1 uit Leuven waarmee ze actief is in eerste nationale. Ze begon op vijfjarige leeftijd met badminton, in navolging van haar zus Mirthe en broer Toon Van Parys. Ze ging overal met haar ouders mee naar de diverse tornooien en wedstrijden waar haar zus aan deelnam. Alsook naar de trainingen. Ze begon dan ook zelf tegen een shuttle te slaan, in plaats van aan de kant te moeten toekijken. Naar het einde toe mocht ze telkens eens aan een training deelnemen en kreeg ze de smaak te pakken. Ze werd in 2017 op negenjarige leeftijd tweevoudig kampioen bij de U11, individueel en in dubbel met Fae Boonen. Het jaar erop kwam daar nog een derde titel bij in gemengd dubbel met Kobe De Bleeckere. In 2019 volgde dan weer goud in het enkelspel bij de U13.

Ondertussen is Lieke bij de U15 actief en combineert ze badminton en school aan de topsportschool in Leuven, wat impliceert dat ze elke dag tot vier uur traint. Dit uit zich dan ook in haar spelniveau, zodat ze zowel in binnen- als buitenland aan hoog geplaatste tornooien meedoet.

Op het voorbije BK in Londerzeel was ze in haar leeftijdscategorie goed voor drie nationale titels. In het enkelspel stond ze na vier ontmoetingen in de finale tegenover de voor haar gekende Fae Boonen, spelend voor Hebad uit Limburg. Lieke won met 21-10 en 21-10. In dubbel speelde ze samen met Boonen en won ze tevens de eindstrijd tegen Laura Mihalache en Imke Van De Velde met 21-11 en 21-16. En of dat nog niet genoeg was won Lieke ook het gemengd dubbelspel bij de U15, samen met Adam Janssens. In de finale versloegen zij Jesse Daneels en Imke Van De Velde met 21-14 en 21-9.

De Koninklijke Brugse Badminton Club was naast de drie nationale titels voor Lieke ook nog goed voor een gouden medaille voor Lars Van Belle, met Wout Cabus in dubbel bij de U11. Joppe Van Belle en Daan Li waren goed voor zilver in jongens dubbel U13. Ramon Albers verloor de dubbelfinale U17 met Wannes Huyghe en ook Sofia Lamote moest zich tevreden stellen met een zilveren medaille. Zij verloor met Julia Westen de dubbelfinale U11. (ACR)