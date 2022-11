Brugse kunstschaatser Ruben Blommaert is goed voor zilver

Ruben Blommaert (30) uit Brugge zorgt voor Duitsland een kunstschaatskoppel met de 23-jarige Fins-Russische Alisa Efimova. Tijdens hun derde wedstrijd samen op internationaal niveau behaalden zij een zilveren medaille tijdens de Grand Prix in Espoo, nabij Helsinki in Finland.

Na het korte programma vrijdag stond het duo op plaats vier. Zaterdag na de vrije kür wist men nog twee plaatsen goed te maken. Rebecca Ghilardi en Filippo Ambrosini uit Italië waren goed voor winst tijdens de laatste etappe van de Grand Prix. Met de overweldigende score van 189,74 overklasten zij duidelijk hun directe tegenstanders. Ruben Blommaert en Alisa Efimova eindigden knap als tweede (170.75) voor de Georgiërs Anastasiia Metelkina en Daniil Parkman (166.56).

De ISU Grand Prix of Figure Skating is een serie schaatscompetities die door de Internationale Schaatsunie wordt georganiseerd. Blommaert, die in het Duitse Oberstdorf verblijft, heeft met zijn nieuwe schaatspartner als doel om aan de volgende Winterspelen in Milaan deel te nemen. Eerder dit seizoen behaalden zij reeds een tweede plaats tijdens de Nebelhorn Trophy, een wedstrijd in Oberstdorf.

Een kleine maand geleden trok het schaatspaar naar de Grand Prix Skate Canada nabij Toronto. Daar kwam Alisa ten val en blesseerde zij zich waardoor men hun deelname aan de kür op muziek moest annuleren. Blommaert en Efimova grepen in Finland nu wel naar een medaille op een gelijkaardige wedstrijd. De eerste podiumplaats tijdens een Grand Prix voor het duo.

Over twee weken is er in Turijn de finale van de Grand Prix, begin december, met zes koppels of deelnemers. Voor ons land kon Loena Hendrickx zich hiervoor kwalificeren. Blommaert en Efimova niet omdat ze geen twee Grand Prix volledig konden afwerken. (ACR)