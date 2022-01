Brugse kunstschaatser Ruben Blommaert heeft een nieuwe schaatspartner

Ruben Blommaert, de Brugse kunstschaatser die voor Duitsland uitkomt, heeft met Alisa Efimova een nieuwe schaatspartner en de ambitie om de Winterspelen in 2026 te halen.

Alisa Efimova mag momenteel nog niet aan internationale wedstrijden deelnemen. Zij woonde in Finland en schaatste in het verleden voor Rusland en wil dat nu voor Duitsland doen. Het reglement schrijft voor dat je dan een jaar aan de kant moet blijven. “Het enige waaraan wij dit seizoen mochten meedoen en waarvoor we een vrijstelling kregen was het Duits kampioenschap in Neuss”, vertelt Ruben Blommaert. “We eindigden tweede na het duo Minerva Hase en Nolan Seegaert dat voor Duitsland straks naar Peking mag. In de korte kür waren we beiden foutloos, hadden zij 68 punten en volgden wij met 66 punten. We hebben dus laten zien hoe dicht we gekomen zijn, tegen een paar dat al jaren samen schaatst.”

Die prestatie was voor Ruben nodig om zijn werk binnen defensie te behouden. “Omdat ik maar één wedstrijd had was het belangrijk om daar goed in te zijn. Daarnaast hebben we de komende vier jaar wel de steun van de federatie. Dus zal het geen probleem zijn om bij het leger te blijven”, vertelt hij.

Goede resultaten

Vanaf volgend seizoen mogen Ruben en Alisa aan alle wedstrijden meedoen. Het duo is volop aan het trainen. Het is nu enkel wachten op een officieel groen licht. “Ik wist dat ik met Alisa het ijs zou opgaan, dat de Spelen in Peking geen optie waren. Onze doelstelling is 2026 in de Italiaanse steden Milaan en Cortina d’Ampezzo. De komende jaren zal het vooral de bedoeling zijn om aan EK’s en WK’s deel te nemen en de Grand-Prix te starten. We moeten ons internationaal etableren, de volgende vier jaar dus zo veel mogelijk goede resultaten neerzetten.”

“Corona heeft in mijn privéleven wel een grote rol gespeeld”

Ruben Blommaert (29) begon in 1998 met kunstschaatsen en beoefende deze sport solo tot 2010 om dan naar het paarrijden over te stappen. In 2014 nam hij de Duitse nationaliteit aan. Na Annabelle Prölß, Mari Vartmann, gevolgd door Annika Hocke met wie hij deelnam aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea, evenals het WK in 2018 en 2019, is er nu de samenwerking met Alisa Efimova.

Corona

“Met Annika was alles nieuw. Met haar was dit een beetje vanaf nul beginnen. Alisa daarentegen was in het verleden al succesvol. Dus was het samen eerst proberen. Na een test van twee dagen in Finland verliep alles zeer vlot en hebben we beslist om verder te gaan.”

Ruben, woonachtig in Obersdorf, was de voorbije kerstdagen bij zijn familie in Brugge. Hij moest ondertussen getrouwd zijn, maar zijn verloofde heeft tijdens de pandemie andere keuzes gemaakt. “Het was niet gemakkelijk. De trouw werd door corona tot twee keer verplaatst. De laatste keer was een maand ervoor. Alles was klaar. De ringen lagen er, mijn kostuum hangt nog in de kast. Dat was een moeilijke periode. Ondertussen ben ik daarover en ligt de focus weer volledig op het schaatsen.”

“Trainen kon ik altijd. Maar door het wisselen van schaatspartner en de tijd die ik moest uitzitten was het goed dat die verandering tijdens de coronaperiode viel, want er waren sowieso niet veel wedstrijden. Anderzijds heeft corona in mijn privéleven wel een rol gespeeld”, besluit de Bruggeling. (Alain Creytens)