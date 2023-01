Brugse Jeline Vandromme zet tennisseizoen goed in met dubbele tornooiwinst in Aarlen

In Aarlen had het J60 ITF juniortornooi plaats en dat was voor Jeline Vandromme uit Brugge (ITF Junior 553) een voltreffer. Ze was er eerste reekshoofd en won de finale in het enkelspel. Alsook in dubbel was ze goed voor winst.

Jeline Vandromme opende het enkeltornooi met winst tegen de Duitse Lea Von Kozierowski (6/3 en 6/4) en schakelde nadien de Franse Severine Deppner (7/5 en 6/4) en twee Belgische kwalificatiespeelsters uit. Eerst was dat Axelle Van Beurden (7/5 en 6/1), daarna Sabina Pintea, een Roemeense met de dubbele nationaliteit (6/1 en 6/1). In de finale ging het wat moeizamer voor Jeline. Toch was ze uiteindelijk sterker dan de Zwitserse Jehan Erard (4/6, 7/6 en 6/0) en zette ze zo het nieuwe tennisseizoen goed in. Vorige zomer won Jeline vier keer in enkelspel binnen het ITF Juniorcircuit: in Hasselt, Kreuzlingen (Zwitserland), Esh-sur-Alzette (Luxemburg) en Larnaca (Cyprus).

Nog in Aarlen won Jeline ook het dubbelspeltornooi, samen met Katarina Kujovic. Zij versloegen in de finale opnieuw de Zwitserse Jehan Erard en de Duitse Lea Von Kozierowski met 6/3 en 6/3.

Voor Jeline staat ondertussen een volgende trip gepland. Het is haar bedoeling om een Grade 3-tornooi te spelen in het Schotse Glasgow, in de week van 16 januari. (ACR)