Brugse hockeyclub stoomt zich klaar voor tweede seizoenshelft

Voor de vele ploegen van de Koninklijke Brugse Hockey Club die in competitie spelen zit de winterbreak er zo goed als op. Vanaf 13 februari komt de jeugd opnieuw in actie, de week nadien is het de beurt aan de dames en de heren.

Zo’n lange winterstop is normaal in het hockey omdat er in december en januari indoor in competitie gespeeld wordt. “Wij hebben een aantal teams die daaraan meedoen, vooral bij de jeugd. Bij de volwassenen ligt dat iets moeilijker omdat dit de perioden van de examens zijn. Dit weekend en volgend weekend wordt er voor eventuele inhaalmatchen nog in zaal gespeeld”, weet voorzitter Emmanuelle Bernolet.

De eerste damesploeg onder leiding van coach Wouter Van Hecke wilde voor Nieuwjaar in eerste nationale met veertien ploegen in de top acht meedraaien. Ze zijn daarin geslaagd. Die acht gaan vanaf halfweg februari in twee poules van vier, en daarna in een eindronde, de strijd aan om te promoveren. Die ambitie ligt bij de KHCB echter niet zo hoog. “Wij willen vooral een structuur uitbouwen en dit seizoen graag bij de eerste zes eindigen.”

Poules

Dames 1 van de KHCB speelt straks in een poule tegen Leuven, de leider voor Nieuwjaar, Pingouin 1 en Baudouin. “Onze plaats in eerste nationale is al veilig gesteld. Alles wat nu komt is bonus, maar een mooi klassement zou mooi zijn en we willen een gevaar zijn voor de andere teams.”

Bij de eerste herenploeg onder leiding van Michel Van den Boer, de technisch directeur bij de KHCB, ligt de competitie iets anders. Omdat ze bij aanvang niet precies wisten met hoeveel teams ze konden starten. “Zij begonnen in derde nationale. Eind oktober kwam er een herschikking en moesten ze in vierde nationale aan de slag. Zij het met de ambitie om weer te stijgen. Het is een redelijk nieuwe en jonge ploeg, die zich volop moet ontwikkelen om die doelstelling waar te maken.”

Padel on hold

Bij de jeugd heeft de Brugse hockeyclub toch enkele extra teams moeten inschrijven omdat heel wat startende leden bereid waren om in competitie te spelen. De teller staat nu op circa 655 spelende leden die aan competitie doen.

Op maandagavond wordt er onder leiding van de voorzitter en Vincent Dehaene ook nog training aangeboden aan de G-ploeg. KHCB beschikt over twee volwaardige watervelden en had plannen voor de aanleg van vier padelterreinen aan de achterkant van het clubhuis, om tegemoet te komen aan de vele hockeyleden die aan padel doen. “We hebben de aanvraag van de omgevingsvergunning weer ingetrokken. Er waren enorm veel bezwaarschriften van de buren. We zullen ons nu weer focussen op het clubleven”, eindigt de voorzitter.